Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство учительницы
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
Маткапитал за первенца

Лента новостей

Затраты на удалённую работу предложили компенсировать в России

сегодня 07:48

Фото pixabay.com

Минтруд поддерживает предложение о компенсации затрат россиянам за удалённую работу.

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удалённой работой. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство в целом выразило поддержку подготовленным поправкам в Трудовой кодекс, которые дополняют его, в том числе и положениями об удалённой работе. Законопроект, разработанный группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко, направлен на защиту прав дистанционных работников.

Согласно документу, работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Пункты о компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты.

По словам авторов законопроекта, он также должен защитить работников на дистанционке от круглосуточной работы. Депутаты планируют законодательно закрепить такие понятия, как «неприкосновенность времени отдыха» и «время взаимодействия».

Напомним, эксперты рассказали, как будет выглядеть человек после 25 лет работы на удалёнке.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Россия
удаленная работа

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

1664157
Выплата 10000 рублей на детей: ожидающих третье пособие в августе родителей назвали попрошайками
500577
Выплата 10000: родители активно поддержали идею продления пособий на август
259480
Выплата 10000 на детей: россияне создали петицию к президенту с просьбой выдать пособие в августе
158662
Выплата 10000 рублей на детей: 99% обратившихся за пособием семей уже получили деньги
101325
Коронавирус в мире: последние новости о COVID-2019 к 10 июля – российская помощь Азербайджану, открытие границ в Марокко, нехватка медиков в Казахстане
88444
Выплата 10000 на ребёнка: в МФЦ назвали самую популярную услугу
86412
В Алтайском крае ужесточат коронавирусные меры