Затраты на удалённую работу предложили компенсировать в России

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Минтруд поддерживает предложение о компенсации затрат россиянам за удалённую работу.

Министерство труда поддержало депутатский законопроект о возможности возмещения россиянам затрат, связанных с удалённой работой. Об этом сообщают «Известия».

Ведомство в целом выразило поддержку подготовленным поправкам в Трудовой кодекс, которые дополняют его, в том числе и положениями об удалённой работе. Законопроект, разработанный группой депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и главой Совфеда Валентиной Матвиенко, направлен на защиту прав дистанционных работников.

Согласно документу, работники смогут согласовывать с работодателями возмещение затрат на электроэнергию, амортизацию личного компьютера и прочие расходы. Пункты о компенсации можно будет включить в трудовой договор о дистанционной работе, локальные нормативные акты.

По словам авторов законопроекта, он также должен защитить работников на дистанционке от круглосуточной работы. Депутаты планируют законодательно закрепить такие понятия, как «неприкосновенность времени отдыха» и «время взаимодействия».

Напомним, эксперты рассказали, как будет выглядеть человек после 25 лет работы на удалёнке.