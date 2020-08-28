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«Астероид чудовищных размеров»: эксперты заявили о катастрофе для человечества в сентябре

сегодня 01:35

Фото Pixabay

СМИ сообщают о приближающемся к Земле космическом теле огромных размеров; по их данным, столкновение должно произойти в сентябре.

К Земле приближается «астероид чудовищных размеров». Об этом заявил создатель YouTube канала Israeli News Live. Несмотря на то, что он утверждает, что получил информацию от «источников в NASA», подобный заявлений агентство никогда не делало.

Как утверждает автор роликов, столкновение космического тела с Землёй может произойти уже в сентябре. Он также утверждает, что военные США приведены в готовность на фоне этой информации.

Со слов мужчины, ранее на Землю уже падал астероид, информацию о котором якобы скрыли.

Напомним, в конце июля сообщалось, что к Земле приближается огромный астероид.

Автор:
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

48

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Комментарии

28.08.20 в 12:15

Бондаренко Александр Алексеевич

Ни как не дождёмся конца света. Кругом один обман . Столько лет нас дурят.

28.08.20 в 12:37

Фатеев мирон

Стоит ли тогда бороться с ковидом

28.08.20 в 13:58

Панфилова Ольга Андреевна

Сколько ещё метеаридов нам ждать чтоб настал последний день земли? Хватит народ пугать.

28.08.20 в 19:50

Педенко Олег Леонидович

Может быть астероид и приблизится к нашей Земле, но только не лоб в лоб а где то на расстоянии нескольких миллионов киллометров от нашей планеты , что не является катастрофой для нашей цевилизации.

29.08.20 в 21:22

Манько

Очередная пропаганда, которой не сбыться

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