«Астероид чудовищных размеров»: эксперты заявили о катастрофе для человечества в сентябре
Фото Pixabay
СМИ сообщают о приближающемся к Земле космическом теле огромных размеров; по их данным, столкновение должно произойти в сентябре.
К Земле приближается «астероид чудовищных размеров». Об этом заявил создатель YouTube канала Israeli News Live. Несмотря на то, что он утверждает, что получил информацию от «источников в NASA», подобный заявлений агентство никогда не делало.
Как утверждает автор роликов, столкновение космического тела с Землёй может произойти уже в сентябре. Он также утверждает, что военные США приведены в готовность на фоне этой информации.
Со слов мужчины, ранее на Землю уже падал астероид, информацию о котором якобы скрыли.
Напомним, в конце июля сообщалось, что к Земле приближается огромный астероид.
Комментарии
Бондаренко Александр Алексеевич
Ни как не дождёмся конца света. Кругом один обман . Столько лет нас дурят.
Фатеев мирон
Стоит ли тогда бороться с ковидом
Панфилова Ольга Андреевна
Сколько ещё метеаридов нам ждать чтоб настал последний день земли? Хватит народ пугать.
Педенко Олег Леонидович
Может быть астероид и приблизится к нашей Земле, но только не лоб в лоб а где то на расстоянии нескольких миллионов киллометров от нашей планеты , что не является катастрофой для нашей цевилизации.
Манько
Очередная пропаганда, которой не сбыться
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