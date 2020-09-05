Помолиться в онлайне: священник из Новосибирска рассказал, зачем батюшки становятся блогерами

Фото Михаила Пучкова, Виктора Боровских, Владимира Дубровского, предоставлены Александром Сахненко

Это раньше считалось, что интернет даёт возможность только грешить, сейчас всё по-другому: помолиться о спасении души здесь тоже можно. Православные священники массово заводят социальные сети, осваивают Youtube и неплохо общаются с подписчиками в онлайне: толкуют Писание, наставляют на путь истинный, учат любви к ближним. О том, как виртуальный мир и религия находят общий язык, Сиб.фм поговорил с новосибирским священником Александром Сахненко.

Оставлять работу на работе у священников не принято. Это хирурги, снимая медицинский халат, перестают думать о медицине, а шахтёры забывают о прочности пород, едва поднимутся на поверхность земли. Служители церкви несут Слово Божие, как сейчас модно говорить, в режиме 24 на 7. То есть постоянно. О вере они говорят и во время служб, и после, и за домашним столом, и даже на личных страницах в соцсетях.

«Если ты священник, то везде должен быть священником. Ставить на аватар какого-нибудь котика и общаться с подписчиками от лица вымышленного персонажа не совсем правильно, поскольку наша задача — проповедовать», — говорит настоятель новосибирского прихода Георгия Победоносца Александр Сахненко.

Профиль отца Александра в соцсети «ВКонтакте» простой и понятный. На главном фото он в церковном облачении, посты тоже сугубо религиозные, в галерее — фото и видеоотчёты со служб. Если заглянуть в подписки, 90 % пабликов — православной тематики, остальное — новости и юмористические группы: видно, что шутить человек умеет и любит. С друзьями и подписчиками тоже всё стандартно: почти 1 000 человек, и далеко не все они имеют отношение к церкви. По словам священника, многие его друзья из «ВКонтакте» — это одноклассники, одногруппники и общественники, хотя прихожан тоже хватает.

«Я не гонюсь за большим количеством виртуальных друзей. Гораздо важнее выполнять свою миссию — рассказывать людям о вере. Если этой тысяче человек интересно то, что я делаю и какую информацию несу в мир, прекрасно. Если их станет больше — ещё лучше», — делится священник.

Отец Александр блогером себя не считает, хотя и признаёт: в современном мире без работы в соцсетях и на других платформах никуда. Сегодня 90 % населения, за исключением, разве что, пожилых людей и детей до 5 лет, постоянно находятся в онлайне. Значит, и священнослужители должны быть там.

Особенно это стало очевидно в разгар пандемии коронавируса, когда ради безопасности прихожан пришлось закрыть храмы. В этот период церкви в Новосибирске вели трансляцию служб в социальных сетях, заказать молебны тоже можно было в специальных православных группах.

«То, что присутствие служителей церкви в соцсетях — это уже требование времени, никто, пожалуй не оспаривает. Вопрос в другом: каким должно быть это присутствие?» – говорит Александр Сахненко.

О нормах поведения священнослужителей в соцсетях не раз высказывался Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он призывал православных блогеров не подражать интернет-сленгу и не превращаться в клоунов в угоду аудитории. Тем не менее никаких методичек для активных в онлайне отцов церкви пока не разработано. Из нормативых документов — только рекомендации и советы для видеоблогов священников Русской православной церкви от 2018 года, а также пожелания по работе церковных информационных служб с группами в соцсетях от 2019-го. Применительно к личным страницам священников в соцсетях, как видим, ничего пока не написано.

«Поэтому приходится действовать, опираясь на жизненный опыт, здравый смысл, цели нашего служения и те документы, которые имеются, — говорит отец Александр. — Это значит, не поднимать в соцсетях темы, которые могут вызвать споры и конфликты между подписчиками, не допускать двусмысленных и тем более оскорбительных высказываний и так далее».

По словам Александра Сахненко, лично для себя он выбрал стандартную модель поведения в соцсети.

Не перегибать с официозом и церковной терминологией и в то же время не становиться для подписчиков «своим парнем».

И то и другое чревато для репутации и вряд ли поможет донести до людей правильное понимание веры.

«Я считаю, что и в жизни, и в соцсетях обязательно нужно быть честным. Не вижу смысла ради хайпа, как сейчас говорят, устраивать танцы в прямом эфире или накладывать модные фильтры. Да, аудитория соцсетей, особенно таких, где много молодёжи — это инстаграм и тик-ток, — привыкла воспринимать информацию под особым соусом. Но должна всё же оставаться такая пища — для души, ума и тела, — которая хороша без приправ», — поделился мнением священник.

Он уточнил, что ни в коем случае не выступает против фильтров в Instagram или спецэффектов в видео на Youtube-каналах. Главное, чтобы этого было органично и для пользы дела.

«Согласитесь, появление в прямом эфире инстаграма священнослужителя в возрасте, седовласого и с бородой, который вдруг скажет что-то из молодёжного сленга вроде "давайте хайпанём, братья и сёстры", ничего, кроме смеха, не вызовет», — добавил он.

Сохранять церковный авторитет и удерживать внимание аудитории – то, чему православным священникам приходится учиться каждый день.

Александр Сахненко даже пошёл на специальные курсы по SMM, чтобы понять, как устроены умные ленты социальных сетей и какими должны быть посты, чтобы платформы поднимали их в топ.

Настоятель давно понял — мало написать хороший текст и подобрать к нему яркую картинку. Без лайков и комментариев публикация может остаться незамеченной.

«Приходится иногда объяснять подписчикам, что сердечки нужны не ради моей гордыни, а для того, чтобы пост поднимался в ленте и его увидело как можно больше людей», — говорит священник.

Ещё один важный момент успешного ведения соцсетей — качественный контент. Правда, на создание такого продукта у новосибирского настоятеля пока не хватает ни времени, ни технических возможностей. В отличие от православных блогеров, на которых подписаны десятки тысяч человек и которые работают с профессиональными редакторами, режиссёрами и операторами, Сахненко онлайнит в одиночку и при помощи обычного смартфона.

«В то же время отказываться от ведения соцсетей из-за недостатка технических возможностей или времени я точно не готов. Потому что важно использовать каждую возможность для донесения до людей мыслей о вере, о любви к Богу, о спасении души», — отметил он.

Активно уходить в Сеть православие начало несколько лет назад. Сначала официальные группы «ВКонтакте» и «Одноклассниках» появились у митрополий в регионах, потом почти у каждого прихода, а затем и у самих священников. Прямыми эфирами отцов церкви сейчас никого не удивишь: буквально в апреле этого года патриарх Кирилл объезжал Москву с молебном против коронавируса, ведя при этом онлайн-трансляцию.

Священник Владимир Панкин из Челябинска недавно завёл профиль в новой соцсети Tik-Tok, а многие батюшки давно занимают топовые позиции в православном сегменте Youtube. К примеру, на канал священника Александра Кухты «Batushka ответит» подписаны больше 40 тысяч человек. Если приплюсовать сюда аудиторию «ВКонтакте» (12 тысяч) и Instagram (почти 6 тысяч человек), становится понятно, что многие религиозные темы могут быть востребованы при простой и интересной подаче.

То же самое можно сказать и о других популярных блогерах в рясах — отцах Павле Островском, Георгии Максимове, Андрее Федосове, Святославе Шевченко — за короткое время они тоже обзавелись десятками тысяч подписчиков.