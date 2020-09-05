Андрей Травников дал старт строительству в Новосибирской области завода PepsiCo по производству снеков

Фото правительство Новосибирской области

В Новосибирске началось строительство завода по производству снеков; губернатор Травников на торжественном открытии строительства сообщил, что регион продолжает развиваться и прирастать новыми производствами.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дал старт строительству завода по производству солёных снеков компании PepsiCo. С запуском предприятия дополнительно будет создано около 900 рабочих мест.

На торжественном открытии строительства глава региона сообщил, что Новосибирская область продолжает развиваться и прирастать новыми производствами.

«Правительству Новосибирской области очень важно, что подобные площадки, которые создаются в регионе, востребованы бизнесом и продолжают активно осваиваться. Строительство завода даст очередной толчок развитию экономики», — сказал губернатор.

В с вою очередь, как отметил на торжественной церемонии президент PepsiCo Россия Нил Старрок, две первые производственные линии нового завода откроются уже в 2021 году.

«В регионе созданы благоприятные условия для работы крупных иностранных инвесторов. Несмотря на объективные трудности, вызванные пандемией, мы планируем своевременно построить и запустить новое предприятие», — сказал Старрок.

Он отметил поддержку, которую проекту оказывает руководство области и лично губернатор.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что новый завод компании будет размещён на территории Новосибирского промышленно-логистического парка (ПЛП) и станет третьим предприятием PepsiCo по выпуску солёных закусок в России. Мощность нового завода — более 60 тысяч тонн в год.

Подчёркивается, что одновременно со строительством завода PepsiCo начнёт в Новосибирской области реализацию агропрограммы, направленной на обеспечение предприятия местным картофелем.

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