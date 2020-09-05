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Будущее проекта Comedy Woman остаётся неопределённым

вчера 21:58

Фото Instagram

Слухи о планах закрытия шоу ходят давно; новый виток вызвал комментарий участницы проекта Надежды Ангарской.

В интервью Вячеславу Манучарову одна из участниц проекта Надежда Ангарская заявила, что руководство телеканала ТНТ приняло решение о закрытии шоу, премьера которого состоялась в 2008 году. Ранее неоднократно Екатерина Варнава выражала сомнение в будущем шоу из-за усталости зрителей, актёров и сценаристов от существующего формата, а новый пока так и не разработан. Об этом пишут российские СМИ.

В ответ представительница руководителя Comedy Woman Натальи Еприкян заявила, что нет никакой официальной информации, но и решение о закрытии никто не принимал: «Первый раз слышу. Информацией не владею, скорее всего, она неправильная. Жёлтая пресса».

Напомним, 5 сентября Кристина Асмус пожаловалась на недосып из-за съёмок в проекте «Золото Геленджика».

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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