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Глобальное потепление может спровоцировать вал смертельных заболеваний

вчера 23:55

Фото pixabay.com

Климатические изменения обычно рассматривают с точки зрения таяния льдов и вечной мерзлоты, повышения уровня Мирового океана; выяснился риск нарастания смертельных заболеваний.

Потепление вызовет неконтролируемое размножение комаров – переносчиков инфекции. Американские учёные спрогнозировали вспышку малярии в Африке к югу от Сахары. Не избежит Чёрный континент и вала лихорадки денге. Африка вряд ли самостоятельно справится с эпидемической волной, что приведёт к гуманитарной катастрофе, сообщает Express.

Более того, потепление климата способно вызвать эпидемии лихорадки и денге в более северных широтах, где пока погода не благоприятствует жизнедеятельности комаров – переносчиков. Учёные призывают уже сейчас бороться с распространением опасных насекомых. Иначе эпидемии обрушат местные системы здравоохранения.

Напомним, 15 июля эпидемия коронавируса захлестнула Бразилию.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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