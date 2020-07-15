Глобальное потепление может спровоцировать вал смертельных заболеваний

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Климатические изменения обычно рассматривают с точки зрения таяния льдов и вечной мерзлоты, повышения уровня Мирового океана; выяснился риск нарастания смертельных заболеваний.

Потепление вызовет неконтролируемое размножение комаров – переносчиков инфекции. Американские учёные спрогнозировали вспышку малярии в Африке к югу от Сахары. Не избежит Чёрный континент и вала лихорадки денге. Африка вряд ли самостоятельно справится с эпидемической волной, что приведёт к гуманитарной катастрофе, сообщает Express.

Более того, потепление климата способно вызвать эпидемии лихорадки и денге в более северных широтах, где пока погода не благоприятствует жизнедеятельности комаров – переносчиков. Учёные призывают уже сейчас бороться с распространением опасных насекомых. Иначе эпидемии обрушат местные системы здравоохранения.

Напомним, 15 июля эпидемия коронавируса захлестнула Бразилию.