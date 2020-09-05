Кабмин выделит ещё 35 млрд рублей на выплаты безработным с детьми: кому придут деньги

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Кабмин выделит 35 млрд рублей на выплаты безработным; премьер Мишустин подписал распоряжение о выделении бюджетных средств.

Роструд получит деньги из резервного фонда правительства РФ на социальные выплаты безработным в семьях с детьми. Этот вопрос кабмин рассмотрел на заседании 10 сентября. Как заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, на вышеприведённые нужды будет выделено 35 млрд рублей.

Ожидается, что принятие этого проекта обеспечит полную выплату пособия по безработице всем тем, кому она полагается по закону.

«Из госказны будут выделены 35 миллиардов рублей для поддержания безработных, в том числе и тех, кто остался без средств к существованию из-за пандемии коронавирусной инфекции», — сказал Мишустин на селекторном заседании правительства.

Кабинет министров РФ ранее распорядился в сентябре выплатить по 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого ребёнка в возрасте до 18 лет. На эти цели из бюджета выделят 8,5 млрд рублей.

Напомним, замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ввести в стране минимальный гарантированный доход.