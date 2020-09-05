Кино в Новосибирске: афиша на 12-13 сентября

Головоломки, зомби, мутанты, комета, футурист-футболист и женщина, переодетая в мужчину: большие экраны Новосибирска оживут впервые за полгода

Коллаж Сиб.фм, изображения с Kinopoisk.ru

Суббота 12 сентября уже точно войдёт в историю Новосибирска, как день, когда кино возвращается на большие экраны. После почти полугодичного режима изоляции, вызванного последствиями эпидемии коронавируса, в последний месяц жизнь в нашем городе начала приходить в нормальное русло. Последней из всех сфер деятельности разрешили открыться культурным учреждениям, в конце списка которых стояли кинотеатры.

Конечно, пока вирус никуда не ушёл, поэтому все учреждения массового пребывания людей работают в усечённом режиме. Например, во время посещения кинотеатров будут действовать такие ограничения: для зрителей сделают раздельные входы и выходы из помещений, а зайти в кинозал можно только в защитной маске. Тем не менее изголодавшиеся по новым фильмам горожане рады одному тому факту, что залы кинотеатров откроются. Тем более что это удачно совпало сразу с несколькими громкими премьерами. Например, главный голливудский «иллюзионист» приготовил для зрителей новое путешествие по недрам сознания, легендарный хоррор из Южной Кореи обрёл своё интригующее продолжение, а российские киноделы выпустили на экраны фэнтези про межгалактического футбольного вратаря. А ещё в кино будет золотая классика, прогрессивная анимация и культурные зарисовки. И всё это стартует уже в субботу сразу после полуночи.

Афиша Сиб.фм предлагает киноманам максимально полный список фильмов на этот уик-энд.

Главные кинопремьеры

«Довод»

После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять русскому олигарху, который сколотил состояние на торговле оружием. Это грозит началу Третьей мировой войны. Для борьбы со злом агенты используют время — путешествуют по его пластам и заставляют уже произошедшие события идти вспять.

Новый фильм «Довод» Кристофера Нолана и самая громкая премьера этой осени. Главным героем оригинального научно-фантастического экшена становится актёр Джон Дэвид Вашингтон. Он как раз вооружён словом «довод» и сражается за выживание нашего мира. Герой погружается в сумеречный мир международного шпионажа, выполняя миссию, которая перерастает в нечто, выходящее за пределы реального времени. Но режиссёр Нолан был бы очень прост, если бы снял фильм просто про путешествие во времени. Он замахнулся на нечто большее — тему инверсии, когда нарушается привычный порядок вещей и отрицаются законы логики.

Режиссёр Нолан давно зарекомендовал себя как мастер кино с запутанными сюжетами, под пластами которых неизменно лежит социальный или философский вопрос. Критики всей планеты до сих спорят о том, кем же на самом деле является автор: талантливым шарлатаном и ярким иллюзионистом, который вытаскивает из шляпы кроликов и цветные ленты, или же гением, вуалирующим свои идеи под ловкими фокусами. Подумать над этим можно после просмотра нового фильма «Довод» от Кристофера Нолана, сделав для себя очередной вывод насчёт режиссёра.

«Поезд в Пусан 2: Полуостров»

По сюжету события в фильме происходят через четыре года после вспышки страшного вируса, превращающего людей в нежить. Распространение болезни Южная Корея сдержать не смогла: то, что осталось от страны, находится в блокаде, а полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Бывший военный Хан Чжон-сок, который успел эвакуироваться в Гонконг до эпидемии, в составе небольшого отряда отправляется в закрытую зону, чтобы отыскать грузовик с деньгами. Ему предстоит пробираться по жуткому миру, где помимо угрозы ходячих мертвецов опасность представляют и живые люди, которые устраивают жестокие игры на выживание.

Первый фильм «Поезд в Пусан» стал очередным откровением для всего мира насчёт способностей корейского кинематографа и расширил представления о нём и в жанровом плане, и в контексте новых его возможностей. Казалось бы, что тема хоррор-зомби за последние пару десятков лет уже настолько изжила себя. Она всё больше превращалась в самопародию и всё чаще уходила в постмодернизм, воспроизводя себя и множа копии с копий. В итоге за этими уже помутневшими «снимками» было невозможно разглядеть какие-то сколь значимые свежие откровения. Но «Поезд в Пусан» дал жанру эту самую новую жизнь. Насколько его продолжение не уступает оригиналу и какую новую жизнь режиссер Ён Сан-хо вдохнул в созданную им же тему «мертвечины», наконец-то можно увидеть на большом экране.

«Гренландия»

Огромная комета мчится к Земле и угрожает уничтожить планету. Конец света кажется неизбежным. Единственным безопасным местом остался лишь бункер в Гренландии — далёкой, пустой, а потому покрытой тайнами. Главный герой фильма с пролетарским именем Джон (в исполнении мощного Джерарда Батлера), его жена и их сын отправляются в опасное путешествие, которое осложняется не только разрушающими последствиями кометы, но и паникой обезумевших людей. Ведь во время глобальной катастрофы никакие человеческие законы уже не действуют.

Как и предыдущий фильм про зомби, «Гренландия» демонстрирует не только и не столько последствия апокалипсиса в плане его техногенных или природных причин, а показывает главного виновника любых бед — само человечество. Ведь люди, загнанные обстоятельствами в сложные ситуации, обычно превращаются в животных. Эту обратную эволюцию и исследует режиссёр фильма Рик Роман Во, попутно радуя глаз зрителей эпичной и одновременно жуткой и красивой картинкой конца света.

«Мулан»

В центре сюжета этой фантазийной картины отважная девушка по имени Хуа Мулан, которая выдаёт себя за мужчину, чтобы занять место больного отца в рядах армии Китая. Ведь император Поднебесной издал указ о призыве на службу одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков. Маскируясь под мужчину, девушка подвергается испытаниям на каждом шагу, проявляя свои внутреннюю силу и истинный потенциал. Мулан ждёт эпичное путешествие, полное опасностей и приключений, которое превратит её в доблестного воина, позволит заслужить уважение благодарного народа и стать гордостью отца.

Имя Мулан, вероятно, известно многим уже давно — по популярнейшему мультфильму Disney. Поэтому этот полнометражный фильм стал очередным игровым ремейком известнейшей студии мультипликации. Постановку, основанную одновременно на одноименной анимационной картине 1998 года и китайской поэме, доверили женщине-режиссёру Ники Каро, известной совсем другими жанровыми картинами, например «Северная страна» и «Жена смотрителя зоопарка». Идея об игровом ремейке «Мулан» возникла ещё в 2010 году, а главную героиню, сыгранную в итоге актрисой Лю Ифэй, выбирали несколько лет среди тысячи других кандидаток.

«Новые мутанты»

В этой картине, события которой происходят в киновселенной «Людей Икс», пятерых юных мутантов против их воли держат на секретном объекте в полной изоляции. Неожиданно вокруг них начинают твориться странные и пугающие происшествия, и герои оказываются в ситуации, требующей от них объединиться, приложить все свои умения ради собственного спасения и вырваться из заточения.

Мы привыкли, что киновселенная «Людей Икс» — это достаточно стерильный мир в плане жанра, не предусматривающий отступлений в какие-то иные темы, кроме подростковой фантастики. «Новые мутанты» буквально запрыгивают на новую для себя территорию хоррора, пусть и оставаясь при этом и супергеройским, и подростковым. Другой примечательный факт этого фильма, что среди актёров на главных ролях здесь собрана выразительная молодёжь: зарождающаяся звезда хоррор-жанра в его современном воплощении Аня Тейлор-Джой из «Ведьмы» и «Сплита», Мейси Уилльямс — Арья Старк из «Игры Престолов» и Чарли Хитон, известный по сериалу «Очень странные дела». Наконец, режиссёр фильма, Джош Бун, — мастер мелодрам, но никак не хорроров. Учитывая все эти факты, становится ещё интереснее увидеть результат: насколько новы в своей идее «Новые мутанты».

«Ассистентка»

В этой вдохновлённой актуальной реальностью картине героиня по имени Джейн мечтает о карьере продюсера. Она устраивается на работу в преуспевающую кинокомпанию в качестве помощницы владельца. Однако вместо радужных перспектив её ждёт мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упрёки шефа, бьющие по самолюбию героини. Джейн закрывает глаза на всё, что творится за закрытыми дверями кабинета начальника, и остаётся слепа. Но лишь до тех пор, пока чаша её терпения не переполняется.

Хладнокровная драма «Ассистентка» рассказывает о будничности дискриминации и домогательств — теме, ставшей после скандала с Харви Вайнштейном триггером последних лет в сфере масс-медиа. Привело это и к MeeToo, и к переосмыслению темы абьюза в любой профессиональной среде. Если о режиссёре фильма, Китти Грин, мало что известно — она дебютантка в большом игровом кино, то исполнительница главной роли Джулия Гарнер зарекомендовала себя как характерная и мастеровитая актриса, что особенно видно в сериале «Озарк».

«Вратарь галактики»

Новое русское фэнтези переносит зрителей в 2071 год, когда галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле. Нью-Йорк покрылся льдом, а Москва заросла тропическими лесами и над ней возвышается огромный инопланетный корабль. Оказывается, что это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу — игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. Играют в неё только некие атлеты, а управлять ими наделены лишь те, кто обладает необыкновенными способностями. Игра очень популярна, и за матчами по космоболу следит вся галактика. Все, кроме главного героя, Антона — самого обычного парня, который всего лишь мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Но однажды у него обнаруживают сверхспособности, и его принимают в сборную по космоболу. Антон ещё не подозревает о том, какая роль уготована ему судьбой в этом матче и что финальная игра станет сражением за Землю.

Фильм «Вратарь галактики» снял Джаник Файзиев — режиссёр, некогда претендовавший на большой масштаб своих полотен и высказываний, но погрязший в конъюнктурной возне вокруг бюджетов от госкорпораций. Свою новую картину Джаник снимал слишком долго по меркам современного российского кино, а в центре её сюжета — экзотическая планета, где люди могут вселяться и управлять оболочками других сущностей. Ничего не напоминает? В общем, узнать, что такое «Вратарь галактики» — «русский Аватар» или очередное освоение бюджета от Минкульта, – можно, лишь посмотрев его. Тем более что наконец-то это можно сделать в кинотеатрах.

Также смотрите:

«Думай как собака»: про телепатическую связь вундеркинда и его четвероногого друга.

«Стриптизёрши»: про танцовщиц элитного стриптиз-клуба, которые после финансового кризиса 2008 года решаются на авантюрный шаг.

«Тесла»: про жизнь выдающегося изобретателя, его соперничество с Томасом Эдисоном, отношениях с женщинами и разработке современной системы электроснабжения переменным током.

«Куриный забег»: норвежский мультфильм про то, как курица ради дружбы открывает самый необычный цирк в мире.

«МУЛЬТ в кино 117. Что-то новенькое»: альманах современных российских мультфильмов, включающий героев «Простоквашино» и «Сказочного патруля».

«Пробег из Претории»: про побег двоих борцов за свободу (одного из которых играет повзрослевший Гарри Поттер) из самой строгой тюрьмы мира – в «Претории».

Классика кино, документальные фильмы и театральные видеопостановки в «Победе»:

«Психо»: культовый фильм Альфреда Хичкока, вошедший в фонд золотого наследия мирового кинематографа и давшего вдохновение десяткам режиссёров по всему миру.

«Унесённые призраками» и «Ходячий замок»: признанные шедевры Хаяо Миядзаки, которые нельзя назвать мультфильмами, скорее, это анимационные трактаты.

Программа «TheatreHD»: парад звёзд от больших британских постановок — с Джеймсом Макэвоем в образе Сирано. Камбербэтчем во «Франкенштейне» Дэнни Бойла и сэр Иэн МакКеллена в эпохальной роли Короля Лира.

Сеансы программы «#АртЛекторийВкино»: фильмы-лекции как о классике — «Каналетто и искусство Венеции» и «Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи», так и о современном искусстве — «Banksy» — про самого значимого уличного художника в мире.