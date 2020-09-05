Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 12 сентября

Фотографии с сайта pexels.com и Сиб.фм.

Ещё 53 новосибирца заразись коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались два пациента.

По состоянию на 11 сентября, в Новосибирской области зарегистрирован 11 994 случая заражения коронавирусом, из них 710 детей. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 53 новых случая.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончались два пациента: мужчина в возрасте 49 лет и женщина, ей было 52 года. С начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 389 человек.

Из стационаров выписаны ещё 63 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 10 775 человек.

Напомним, вчера врачи назвали болезни, которые являются противопоказанием к вакцинации от коронавируса.