Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 12 сентября

сегодня 00:25

Фотографии с сайта pexels.com и Сиб.фм.

Ещё 53 новосибирца заразись коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались два пациента.

По состоянию на 11 сентября, в Новосибирской области зарегистрирован 11 994 случая заражения коронавирусом, из них 710 детей. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 53 новых случая.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончались два пациента: мужчина в возрасте 49 лет и женщина, ей было 52 года. С начала пандемии в регионе от коронавируса умерли 389 человек.

Из стационаров выписаны ещё 63 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 10 775 человек.

Напомним, вчера врачи назвали болезни, которые являются противопоказанием к вакцинации от коронавируса.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

статистика
Новосибирская область
коронавирус
оперштаб
Новосибирск

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

101116
Кому разрешат повторно использовать материнский капитал
37265
122 смерти за сутки: коронавирус в России
32957
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
31286
“Отъелся на крымских деликатесах”: новосибирский певец Митя Фомин пожаловался на лишний вес
29733
Первый снег выпал в Кузбассе
29386
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
27759
Новосибирцев взволновала загадочная гибель нескольких коров