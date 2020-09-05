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Коронавирус в Новосибирской области: ситуация на 12 сентября

сегодня 00:45

Фотографии с сайта pixabay.com и пресс-службы минздрава Новосибирской области.

Ещё 53 новосибирца заразились коронавирусом, зарегистрированы два летальных исхода, в отделениях реанимации находятся 33 человека, 3 из них – на аппаратах ИВЛ, госпитализированы 16 детей; главные новости о COVID-19 в регионе — в материале Сиб.фм.

Коронавирус нашли ещё у 53 новосибирцев

По состоянию на 11 сентября в Новосибирской области зарегистрировано 11 994 случая заражения коронавирусом. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. Среди пациентов 710 детей, выздоровели за всё время пандемии 10 775 человек.

Два пациента скончались

По сообщению оперативного штаба, это мужчина в возрасте 49 лет и женщина, ей было 52 года.

Всего в регионе за период пандемии коронавирус стал причиной смерти 389 человек.

В отделениях реанимации находятся 33 человека

На ИВЛ – 3 пациента.

Госпитализированы 16 детей

В больницах области проходят лечение от коронавируса взрослые и дети.

На данный момент госпитализированы 16 детей с подозрением на коронавирус и с подтверждённым диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска находятся 920 человек.

Напомним, 8 сентября медики назвали продукты, способные ускорить восстановление организма после перенесённого коронавируса.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

статистика
Новосибирская область
коронавирус
оперштаб
Новосибирск

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