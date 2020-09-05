Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 12 сентября - масочный режим в Удмуртии, карантин в детсадах в Сибири, открытие фуд-кортов в Курской области

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Жители Курской области смогут сходить в боулинг и на фуд-корты, в Кузбассе закрыли два детсада, а в Удмуртии ввели масочный режим; эти и другие новости в обзоре Сиб.фм.

К 12 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 046 370 человек, из которых 18 263 — умерли, 862 373 — выздоровели.

Несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

Воспалительные и аутоиммунные заболевания являются абсолютными противопоказаниями для прививки от коронавируса. Об этом сообщила «Вечерняя Москва» со ссылкой на иммунолога Владислава Жемчугова.

В первую очередь это касается онкологии, поскольку лечение от неё сопровождается иммунодепрессией. Также врач перечислил такие болезни, как красная волчанка и системные заболевания крови.

Карантин в детсадах в Кузбассе

Судебные приставы временно приостановили работу двух детских садов в Мариинске.

В ходе проверки было установлено, что в учреждениях допущен ряд нарушений: не осуществлялась обработка рук антисептиком, не проводился контроль температуры тела, прибор для измерения температуры бесконтактным способом отсутствовал, использовались запрещенные средства для дезинфекции.

Сотрудники, ответственные за санитарную обработку, не проходили обучение оказанию доврачебной помощи при отравлении дезинфицирующими средствами.

Масочный режим в Удмуртии

В Удмуртии ввели масочный режим из-за сильного увеличения числа заразившихся коронавирусом. Отдельно глава региона Александр Бречалов отметил рост количества пациентов с тяжелой формой заболевания.

Маски нужно носить в общественном транспорте, в том числе такси, на остановках, в зданиях вокзалов, а также в ТЦ, в административных зданиях.

Открытие фудкортов и боулингов в Курской области

В Курской области с 14 сентября возобновят работу фуд-корты в торговых центрах и боулинги. Также граждане старше 65 лет в сопровождении соцработников смогут ездить на диспансеризацию.

С 21 сентября власти хотят открыть детские игровые комнаты, детские центры, разрешить работу театров и концертных площадок.

Напомним, за сутки жертвами коронавируса стали ещё 102 человека.