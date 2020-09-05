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Кремль отреагировал на инициативу Медведева о ежемесячной раздаче денег россиянам

сегодня 17:34

Фото Reuters

Кремль отреагировал на идею Медведева о раздаче денег россиянам; предметных обсуждений по «базовым выплатам» россиянам ждать пока рано.

Предложение правительству о введении в России минимального гарантированного дохода, предполагающего раздачу денег гражданам, которую выдвинул замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, прокомментировали в Кремле.

Как рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, предметных обсуждений вопроса пока не ведётся. Как пишет «Интерфакс», представитель Кремля отметил, что это пока личное видение Медведева.

Идею гарантированного дохода Дмитрий Медведев озвучил 8 сентября. По мнению заместителя председателя Совета безопасности, такую выплату должен получать любой гражданин независимо от рода деятельности, социального и экономического положения.

Стоит отметить, что это не первое подобное новаторское предложение со стороны бывшего премьер-министра. Летом 2019 года Дмитрий Медведев предложил Минтруду обсудить переход на четырехдневную рабочую неделю. При этом, по мнению Медведева, сокращение количества рабочих дней не должно отражаться на зарплатах.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о преимуществах российской вакцины от коронавируса.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Дмитрий Медведев
Дмитрий песков
базовые выплаты

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