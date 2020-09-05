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Ляйсан Утяшева поделилась, как ей дважды не помогли диеты: она поправлялась на 30 кг

вчера 20:55

Фото Instagram

Хрупкая Ляйсан не всегда была образцом стройности; не смотря на активные занятия спортом и диеты, она дважды полнела.

Ляйсан Утяшева рассказала о боли сердца в программе Надежды Стрелец на YouTube. Гимнастка постоянно опасается возможного набора веса, тем более, что уже переживала подобную ситуацию неоднократно в прошлом. Так, в 19 лет Ляйсан набрала тридцать килограммов. Она рассталась со спортом ради восстановления после травмы и перешла на «лежачий» образ жизни с просмотром мелодрам. Утяшева видела в зеркале, как её разнесло и нес пала ночами, переживая ситуацию. Тем не менее, продолжала употреблять в непомерных количествах вкусные, но вредные блюда и продукты. Зажав волю в кулак, Ляйсан удалось восстановить былую форму. Второй эпизод случился пять лет назад, после рождения дочери Софии. Набранные тридцать кило удалось согнать только спустя два года интенсивной нагрузки и строжайших диет.

Помня о пережитом, Утяшева поддерживает здоровое питание и изнуряет себя физическими нагрузками.

Напомним, 9 сентября Пелагея потрясла поклонников фотографиями с отдыха в Турции.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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диета

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