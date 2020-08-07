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Любвеобильность Тарзана лишила Наташу Королёву бриллиантов

вчера 22:37

Фото Instagram

Пока Королёва была в отпуске, её муж Сергей Глушко пригласил в семейное гнёздышко случайных знакомых женщин; итогом рандеву стала пропажа бриллиантов.

Наташа Королёва переживает двойную драму: выяснилось, что ей неверен муж, а развлекавшие его спутницы облегчили сокровищницу певицы на 5 млн рублей и 3 тысячи евро, украв бриллианты.

Канал 5-tv сообщает, что инцидент произошёл ещё в середине прошлого месяца, но информация просочилась только сейчас. Наташа Королёва написала заявление в полицию о краже, но Сергей «Тарзан» Глушко никак не комментирует эту информацию. Как и данные о том, что он в отсутствие жены пригласил в московскую квартиру двух неких женщин. Кто они, не уточняется.

Брак Глушко и Королёвой длится 17 лет. Это – второе замужество певицы, ранее она была с певцом Игорем Николаевым. Разошлась пара на рубеже XX и XXI веков, полюбовно поделив имущество. Московская квартира куплена уже в браке с Тарзаном.

Напомним, 7 августа Ольга Бузова и новосибирский блогер Дава Манукян отпраздновали годовщину отношений.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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