Мэр Новосибирска проголосовал на выборах в горсовет и заксобрание

Фото Анатолия Якимова

Анатолий Локоть проголосовал на выборах; мэр Новосибирска призвал горожан не игнорировать свой гражданский долг.

Сегодня, 11 сентября, мэр Новосибирска Анатолий Локоть сходил проголосовать на выборах депутатов в горсовет и заксобрание региона. Корреспондент Сиб.фм присутствовал на избирательном участке, к которому относится градоначальник.

Ранее на часе прессы Локоть заявил, что используют свой обеденный перерыв, чтобы сходить проголосовать.

«Я всегда голосую, не пропустил ни одних выборов. Обращаюсь ко всем новосибирцам — сходить и проголосовать. Если не определились, есть ещё возможность определиться и выбрать, кто ближе сердцу и понятнее говорит. На кого, вы посчитаете, нужно рассчитывать в дальнейшем Новосибирску», — отметил Локоть.

Как ранее писал Сиб.фм, сегодня в Новосибирске открылись все избирательные участки. Горожане могут отдать свой голос в любой из дней в период с 11 по 13 сентября включительно.

Напомним, 11 сентября появилась инструкция, как найти адрес своего избирательного участка в Новосибирске.