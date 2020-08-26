Минздрав предлагает запретить продажу алкоголя лицам до 21 года

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В России намерены бороться со смертностью через увеличение порога, с которого разрешено приобретать алкоголь; нынешний возраст хотят повысить на 3 года.

Российский Минздрав разработал законопроект, вводящий запрет на продажу алкоголя лицам младше 21 года. Документ опубликован на сайте ведомства.

Позицию Минздрава пояснил в СМИ замглавы ведомства Олег Салагай. По его словам, меры необходимо предпринять, так как существует чёткая взаимосвязь между количеством потреблённых алкогольных напитков и ранней смертью. Соответственно, чем раньше начнёт пить человек, тем быстрее окажется у опасной черты. А повышение возраста, с которого можно покупать алкоголь, послужит защитой для молодёжи. Кроме того, существует эффективная международная практика продажи алкоголя именно с 21 года.

От имени РПЦ инициативу поддержал руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Запрет будет касаться продажи алкоголя крепостью выше 16,5%. Минфин и Минэкономразвития не поддерживают инициативу Минздрава.

Напомним, 26 августа названы три признака аллергии на алкоголь.