Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Миру стоит приготовиться к новой пандемии: коронавирус ни причём

вчера 21:35

Фото pixabay.com

Коронавирусная эпидемия идёт на спад; учёные и врачи призывают быть готовыми к новому глобальному заболеванию, пока неизвестному.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что планете стоит приготовиться к новой пандемии, не менее опасной, чем COVID-19. И нужно уже начать готовиться защищать население. Правда, пока непонятно, откуда придёт угроза и что её несёт. Об этом пишет Independent.

Последствия и воздействие коронавируса гораздо шире, чем непосредственно заболеваемость COVID-19. Профессор Яна Хики из Центра мозга и разума Сиднейского университета ожидает роста самоубийств, связанных с коронавирусом, на 50%. Мэтт Хэнкок также говорит о вероятности вспышки депрессий и тревоги у населения, купировать последствия необходимо подключением к ситуации организаций, занимающихся психическим здоровьем граждан.

Напомним, 11 сентября доктор Мясников призвал радоваться количеству заболевших коронавирусом.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

здоровье

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

101116
Кому разрешат повторно использовать материнский капитал
37265
122 смерти за сутки: коронавирус в России
32957
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
31286
“Отъелся на крымских деликатесах”: новосибирский певец Митя Фомин пожаловался на лишний вес
29733
Первый снег выпал в Кузбассе
29386
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
27759
Новосибирцев взволновала загадочная гибель нескольких коров