Миру стоит приготовиться к новой пандемии: коронавирус ни причём

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Коронавирусная эпидемия идёт на спад; учёные и врачи призывают быть готовыми к новому глобальному заболеванию, пока неизвестному.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что планете стоит приготовиться к новой пандемии, не менее опасной, чем COVID-19. И нужно уже начать готовиться защищать население. Правда, пока непонятно, откуда придёт угроза и что её несёт. Об этом пишет Independent.

Последствия и воздействие коронавируса гораздо шире, чем непосредственно заболеваемость COVID-19. Профессор Яна Хики из Центра мозга и разума Сиднейского университета ожидает роста самоубийств, связанных с коронавирусом, на 50%. Мэтт Хэнкок также говорит о вероятности вспышки депрессий и тревоги у населения, купировать последствия необходимо подключением к ситуации организаций, занимающихся психическим здоровьем граждан.

Напомним, 11 сентября доктор Мясников призвал радоваться количеству заболевших коронавирусом.