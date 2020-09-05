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МВД разработало новые правила сдачи экзамена на водительские права в РФ

вчера 21:56

Фото pixabay.com

В России введут новые правила сдачи экзамена на водительские права; соответствующий проект разработало МВД.

Министерство внутренних дел России подготовило новую редакцию административного регламента по нормативам сдачи на водительсткое удостоверение. Документ предусматривает экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств «исключительно в условиях дорожного движения».

Как сообщает РИА Новости, с 1 апреля 2021 года отменят проверку навыков вождения на закрытых площадках, которая являлась отдельным экзаменом.

МВД также скорректировало перечень ошибок и нарушений, за которые полагаются штрафные баллы. Их разделили на подгруппы в зависимости от количества баллов — один, два или три. Грубые ошибки вынесены в отдельный блок. Экзамен сразу закончится, если они появятся у экзаменуемого.

Если кандидат продемонстрирует навыки безопасного вождения на дороге и наберет менее пяти штрафных балов, он получит положительную оценку, следует из теста нового регламента.

Напомним, в Пермском крае пьяная россиянка сбила на машине шестилетнюю дочь и уехала дальше без неё.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

МВД
экзамены
водительские права

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