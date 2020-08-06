На Алтае разъярённый местный житель отомстил обидчику, раздавив его автомобиль

Фото 04.мвд.рф

Между автомобилистами на Алтае вспыхнула ссора и завязалась драка; один из драчунов сел за руль своего ГАЗ-66 и наехал на машину обидчика.

36-летний житель Горно-Алтайска умышленно повредил автомобиль своего обидчика ВАЗ-21120, раздавив его на своём ГАЗ-66. Инцидент произошёл в Майминском районе Республики Алтай.

Как сообщили в управлении МВД по Республике Алтай, ссора между мужчинами возникла более года назад, когда потерпевший сломал зеркало заднего вида на КАМАЗе подозреваемого. Тогда всё закончилось тем, что владелец автомобиля ВАЗ обязался возместить причинённый ущерб и написал соответствующую расписку, пишут местные СМИ.

Спустя какое-то время мужчины встретились в одном из магазинов. Владелец КАМАЗа напомнил о старом долге. Между автомобилистами снова вспыхнула ссора и завязалась драка. Нынешний потерпевший ударил подозреваемого. Тот, решив отомстить обидчику, сел за руль своего ГАЗ-66 и наехал на машину сельчанина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Сумму ущерба потерпевший оценил в 64 тысячи рублей.

Напомним, массовую драку в Красноярске устроили представители таджикской диаспоры.