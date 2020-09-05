На Avito выставили на продажу трусы Киркорова за 500 тысяч рублей

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На Avito трусы Киркорова продают за полмиллиона рублей; продавец уверяет, нижнее белье в отличном состоянии, хоть и было «поношено».

В интернет-продаже выбросили на прилавок трусы Филиппа Киркорова. Как следует из объявления на сайте частных объявления Avito.ru, пикантный товар оценён в 500 тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось в разделе «Коллекционирование».

«Трусы Филиппа Киркорова (ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ). Взяты из его личного гардероба на эстраде 2020 года», — утверждает автор объявления.

Продавец в тексте объявления уверяет, нижнее белье находится в отличном состоянии, хоть и было «поношено». Название бренда трусов короля российской поп-сцены автор назвать затруднился. Кроме того, он указал, что выставленные на продажу трусы представлены в единственном экземпляре.

Как сообщают СМИ, продажей вещей из своего гардероба занимается и сам Киркоров. В начале пандемии коронавируса "Филипп-лучезарный" запустил сайт, посетители которого могут приобрести «не только вещи из повседневной жизни, но и эксклюзивные вещи из знаменитой гардеробной».

Известно, что Филипп Киркоров не экономит на одежде. По рассказам его стилистов, расходы на приобретение вещей из новых модных коллекций достигают 1,5 миллионов евро в год. У певца более 5500 пар обуви, а количество вещей и сценических костюмов уже перевалило за 900 тысяч.

Напомним, белорусские пограничники на таможне перевернули вверх дном машину посла Украины и привели дипломата соседней страны в бешенство.