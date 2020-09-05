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На похороны вора в законе под Тюменью стягивают ОМОН со всей области

сегодня 17:11

Фото pixabay.com

На похороны вора в законе под Тюменью стягивают ОМОН; на кладбище ждут приезда известных криминальных авторитетов со всей России.

В город Ишим в Тюменской области накануне похорон вора в законе Владимира Зятькова, более известного как Зятёк, начали стягивать силовиков со всего региона. Ожидается, что на траурные мероприятия, которые намечены на 12 сентября, приедут известные криминальные авторитеты со всей России, пишет URA.RU.

«В Тюмени решили подстраховаться и усилить там меры безопасности. Всё-таки Ишим — город небольшой, провинциальный. В случае каких-то происшествий сил местной полиции может не хватить», — сообщили журналистам в правоохранительных органах региона.

Собеседник агентства уточнил, что в Ишим направили несколько дополнительных экипажей ГИБДД.

Владимир Зятьков погиб 9 сентября при столкновении катера и баржи на реке Чёрной в Сургуте. Всего в результате ЧП скончались четыре человека. Ещё четверо пострадали, в том числе 3-летний ребёнок, он находится в тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи. Две женщины 45 и 47 лет, а также мужчина 45 лет — в состоянии средней степени тяжести.

По предварительным данным, водитель катера в темноте не увидел препятствие и налетел на баржу. По факту произошедшего Следком возбудил уголовное производство.

Напомним, в Новосибирске мужчина убил свою мать и забетонировал тело в подвале.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

криминал
похороны
ОМОН
Тюменская область

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