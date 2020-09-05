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Назван лидирующий по жилой застройке район Новосибирска

сегодня 16:23

ФОТО PIXABAY.COM

Свыше 40 % квартир, построенных в этом году в Новосибирске, – это однушки; больше всего жилья введено в Октябрьском районе города.

Более 614 тысяч квадратных метров жилья введено в Новосибирске в 2020 году. Это 28 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в мэрии сибирской столицы.
Там рассказали, что в городе было возведено 47 многоэтажек и шесть домов, относящихся к малоэтажному строительству.
«Активнее всего возводятся капитальные жилые дома в Октябрьском районе», — уточнили в мэрии.
Из общего объёма построенных квартир: 4 130 (40,6 %) – однокомнатных и студий, 3 785 (37,2 %) – двухкомнатных, 1 948 (19,2 %) – трёхкомнатных и 307 (3 %) – четырёхкомнатных и более.
Всего с начала 2020 года выполнено под ключ 2 845 квартир — это около 28 % от общего количества (10 170) введённых квартир.
Напомним, ранее один из новосибирских застройщиков получил благодарность Минстроя страны.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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