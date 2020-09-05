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Названы болезни, несовместимые с прививкой от коронавируса

сегодня 15:36

ФОТО PIXABAY.COM

Иммунолог назвал заболевания, при которых нельзя вакцинироваться от коронавируса; среди них – онкология.

Воспалительные и аутоиммунные заболевания являются абсолютными противопоказаниями для вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на иммунолога Владислава Жемчугова.

«Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией. Получается, с одной стороны есть показание, а с другой, наоборот, противопоказание», — сказал медик.

Также среди табу при вакцинации — красная волчанка и системные заболевания крови.

При таких проблемах со здоровьем решение о прививке должен принимать лечащий врач.

Напомним, ранее врач-иммунолог рассказал, кому необходимо в первую очередь вакцинироваться от гриппа.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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