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Не прошёл «проверку на прочность»: Анастасия Решетова рассталась с Тимати

сегодня 16:55

Фото @volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова рассталась с Тимати; вице-мисс Россия 2014 года не впечатлилась совместной жизнью с популярным рэпером.

Модель и 1-я вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова приняла решение развестись с рэпером Тимати. Об этом девушка сообщила в своём Instagram-аккаунте.

Решетова рассказала, что после рождения сына Ратмира их отношения с супругом не смогли пройти «проверку на прочность». «Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живём вместе», — отметила Анастасия.

Модель заявила, что за последние 6 лет изменились как она сама, так и её взгляды на жизнь. И ей теперь с Тимати совершенно не по пути.

«Не знаю, что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло», — уточнила Решетова в своём посте.

Чем именно намерена заняться модель и в какой стезе себя видит в будущем, есть ли у неё на примете новый избранник, Решетова не уточнила.

Тимати и 1-я вице-мисс Россия 2014 года Анастасия Решетова состояли в отношениях с 2015 года. Девушка снималась в его клипах «Ключи от рая» и «Зеро». В октябре 2019 года у пары родился сын Ратмир.

Напомним, больная раком Заворотнюк утратила былую красоту и стала похожа на Жанну Фриске.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

Тимати
расставание

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