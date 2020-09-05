Не только желание: почему люди занимаются сексом

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Без преувеличения все люди любят заниматься сексом со своим партнёром; что побуждает людей к постели на психологическом уровне, рассказали эксперты.

Многие люди любят регулярно заниматься сексом. Но не многие задумываются, что именно побуждает нас так сильно любить это занятие. Эксперты ElitePartner провели собственный опрос, в котором участвовали около 400 человек.

По полученным данным, настоящая страсть и вожделение не всегда являются основным мотивом для занятий любовью. Конечно, это самая распространённая причина, её назвали 67,7 % всех респондентов. Но бывают и другие причины, которые побуждают человека заниматься сексом.

Как признались многие любящие мужчины, для них секс иногда становится способом сделать приятное своей второй половинке, порадовать её, доставить ей удовольствие. 23 % мужчин и 17 % женщин также признались, что для них занятия сексом – это любимый способ помириться после серьёзной ссоры.

Одним из самых частых поводов стал вполне очевидный: около половины всех опрошенных обоих полов любят занятия сексом, потому что это позволяет им почувствовать себя любимыми, желанными, нужными. Каждая пятая влюблённая пара использует такой метод, чтобы снять накопившийся за трудовые будни стресс.

Есть и те, у кого секс строго по расписанию. Некоторые мужчины признаются, что занимаются любовью, чтобы отметить важные для них праздники.

Напомним, врачи рассказали, почему некоторые люди чувствуют себя очень плохо после секса.