Новосибирская школа станет примером современного строительства для всей России

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Новую школу в новосибирском микрорайоне «Европейский Берег» сдадут раньше срока; опыт возведения этого образовательного объекта решено применять на всей территории России.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин провёл совещание в правительстве Новосибирской области. Выступая в административном центре региона, политик федерального уровня сообщил, что школа в новосибирском микрорайоне «Европейский Берег», строительством которой занимается компания «Брусника», будет достроена на четыре месяца раньше срока. Объект сдадут к сентябрю 2021 года, сообщает futurerussia.gov.ru.

Марат Хуснуллин во время рабочей поездки осмотрел площадку микрорайона «Европейский Берег». Там он проконтролировал реализацию проекта комплексного развития территории и проверил ход строительства инновационной школы.

«Мы сегодня посетили хорошую школу, которая возводится в рамках проекта «Европейский Берег». Там есть федеральное финансирование, мы договорились, что подрядчик на несколько месяцев раньше закончит эту школу. Мы сегодня за небольшое время объезда приняли два серьёзных решения — 4-й мост через Обь будет сдан на год раньше и школа — на четыре месяца раньше, не к декабрю, а к сентябрю, к началу учебного года», — сообщил Марат Хуснуллин.

Вице-премьер добавил, что он поручил единому заказчику в сфере строительства взять новую школу за образец. Опыт её возведения нужно применять на всей территории Российской Федерации.

Проект предусматривает, что здание школы будет компактным, с минимальной площадью внешних фасадов. Планировку сделают в необычном стиле. Кроме учебных классов, проект здания предусматривает обустройство большого и малого спортивных залов, информационно-библиотечного центра, ресурсного кабинета, многопрофильной мастерской современного домоводства, универсальной мастерской дизайна и художественного моделирования, а также мастерской технического творчества и IT-полигона — кабинета конструирования, робототехники и программирования.

Напомним, ранее Сиб.фм сообщал о принятом решении сдать четвёртый мост в Новосибирске на год раньше срока.