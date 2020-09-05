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Новосибирский зоопарк сообщил о переезде гималайских медведей

вчера 21:25

Фотографии из аккаунта nskzoo социальной сети Instagram.

В зоопарке сегодня начался демонтаж старых медвежьих вольеров; животные переезжают на время реконструкции.

Сегодня в Новосибирском зоопарке начался демонтаж старых медвежьих вольеров. Животные переведены во временные вольеры и пока не доступны для просмотра.

"Посетители уже задают нам вопросы о том, что случилось с гималайскими мишками. Уверяем, с ними всё в порядке. Просто переехали", — сообщают в зоопарке.

Клетки, в которых ранее жили гималайские медведи, уже начали разбирать рабочие. В зоопарке также подчеркнули, что в ближайшее время бурые медведи тоже будут переведены во временные вольеры, и их также на протяжении нескольких месяцев не смогут увидеть посетители.

Ранее сообщалось, что реконструкция вольерного комплекса для медведей начнётся в октябре. Работы запланированы на осенне-зимний период. Большую часть этого времени медведи будут спать, а значит разлука с посетителями будет недолгой.

Новый вольерный комплекс планируют построить в несколько раз больше старого.

"Это долгожданная стройка, и мы очень рады, что она начинается", — заявили в зоопарке.

Напомним, 9 сентября Новосибирский зоопарк показал обед ловкой росомахи.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Новосибирский зоопарк
переезд
фото
медведи
Новосибирск

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