Одиночный пикет у здания администрации: обманутые дольщики ЖК "Новомарусино" взывают к губернатору Новосибирской области

Фотографии со страницы Татьяны Жук и из группы "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "В контакте".

Девушка вышла сегодня на одиночный пикет у здания администрации; обманутая дольщица заявила, что помочь может только губернатор.

Обманутые дольщики ЖК "Новомарусино" требуют встречи с губернатором. Сегодня одна из них вышла на одиночный пикет у здания администрации в Новосибирске.

Татьяна Жук отметила, что больше не верит обещаниям Министерства строительства Новосибирской области. По её словам, ЖК "Новомарусино" в этом году не был включён в список для рассмотрения наблюдательным советом. Она считает, что помочь им теперь может только губернатор. Именно поэтому сегодня девушка решилась на одиночный пикет.

"Мы ждём встречу с губернатором, где губернатор спросит у вас, какая была проведена работа за больше чем год", — заявила Татьяна Жук в своём видеообращении, опубликованном в социальной сети "В контакте".

"Требуем!!! Рассмотрение наблюдательного совета по жк новомарусино в ноябре 2020!!!! Как обещал ранее фед фонд и мэрия города Новосибирска", — написала другая обманутая дольщица в комментарии к посту Татьяны.

Застройщик микрорайона "Новомарусино" – ООО "Доступное жильё Новосибирск" в июне 2019 года был признан банкротом. Против бывшего директора компании было возбуждено уголовное дело по статье 201 Уголовного кодекса России. Обманутыми дольщиками признаны более 750 человек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что завершить долгострои планируют с применением механизма федерального Фонда защиты прав граждан.

Напомним, 16 июля ещё одна компания застройщика "Новомарусино" объявила о процессе банкротства.