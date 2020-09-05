«Партия роста» попросила Травникова не допустить роста налогов для бизнеса в восемь раз

Фото предоставлено Партией Роста

Кандидат в депутаты Заксобрания Новосибирской области от Партии Роста Наталия Кошелева обратилась к губернатору области Андрею Травникову с просьбой рассмотреть меры поддержки для предпринимателей, теряющих право применения ЕНВД из-за его отмены.

Согласно поправкам в Налоговый кодекс, система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для отдельных видов деятельности должна полностью перестать действовать с 1 января 2021 года, для части предприятий он уже был отменен в 2020 году.

«В случае если не снизить ставки до предлагаемого минимума, налоговая нагрузка на субъекты МСП, теряющих право применения ЕНВД, возрастает в среднем в 8 раз, что наряду с затратами на внедрение маркировки, постоянным обновлением программного обеспечения и прочими расходами, делает невозможным дальнейшее продолжение предпринимательской деятельности», — говорится в письме. Кроме того, увеличение нагрузки на предпринимателей скажется на обычных гражданах, потому что бизнесу придется увеличивать стоимость товаров и услуг.

Поэтому Наталия Кошелева предложила снизить ставки по Упрощенной системе налогоблажения (УСН) – до 1% (объект налогообложения — доходы) и 5% (объект налогообложения – доходы минус расходы). Следует отметить, что снижение ставок по УСН не приведет к выпадающим доходам бюджета. Более того, при переходе с ЕНВД на УСН с пониженными ставками, в бюджет поступит в среднем на 26% больше. Эти выводы основаны на данных указанных в письме Минфина РФ от 2 сентября 2020 года.

Кошелева в обращении отмечает тот факт, что отмена ЕНВД коснется более 40 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса в Новосибирской области. Также она ссылается на опыт других регионов, как то: Амурская, Омская, Кемеровская область, Забайкальский, Приморский край, Удмуртия, Чукотский автономный округ, не дожидаясь возможного продления ЕНВД, снизили ставки по УСН с 1 января 2020 года для субъектов МСП теряющих право применения ЕНВД.

«Андрей Александрович, просим вас рассмотреть наше обращение и поручить ускоренную проработку нашей инициативы профильным министерствам Правительства Новосибирской области. Выражаем готовность деятельного участия в экспертной проработке поданных Вам предложений», — сказано в обращении.

По словам Кошелевой, в Новосибирской области более 30% предпринимателей применяют ЕНВД. Это и продуктовые магазины, аптеки, кафе и рестораны. В целом по стране ЕНВД является одним из самых популярных налоговых режимов. Его используют более 2 миллионов предпринимателей. Ни патент, ни налог для самозанятых не может рассматриваться как равносильная альтернатива ЕНВД.

Например, у магазина формата "у дома", торгующий продуктами питания повседневного спроса площадью 20 кв. м в районом центре Новосибирской области расходы в части выплат налогов и сборов при переходе с ЕНВД на ОСНО увеличатся в 35,5 раз. При переходе на другую систему налогообложения дополнительно увеличатся расходы по оплате труда минимум на 240 тыс. руб., так необходима штатная единица бухгалтера для ведения бухгалтерского учета.

Ранее Партия Роста выступала с предложением наложить мораторий на отмену Единого налога на вмененный доход (ЕНВД), которая планируется с начала нового года. Предлагалось сохранить ЕНВД до тех пор, пока не возобновится устойчивый экономический рост.