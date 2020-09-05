Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Поножовщина на рынке Самары: женщина убила одного и ранила другого мужчину

вчера 23:54

Фотографии с сайтов pexels.com и sova.info

Сегодня на рынке Самары женщина напала на мужчин с ножом; один убит, другой находится в больнице.

Сегодня на рынке в Самаре женщина убила одного мужчину и ранила другого, сообщает "Сова Инфо". Пострадавший находится в больнице.

Убийство произошло в посёлке Зубчаниновка. По предварительным данным регионального СУ СК, на продуктовой базе женщина набросилась с ножом на людей. Её жертвами оказались двое мужчин: 64-летний скончался на месте от травм, 40-летнего доставили в больницу.

Нападавшую задержали, в настоящий момент устанавливается мотив преступления. Однако, по информации источника в оперативных структурах, женщина страдала психическим заболеванием.

Напомним, 7 сентября стали известны подробности страшного убийства в Бурятии.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

0

Теги

убийство
рынок
женщина
психические расстройства
Самара

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

101114
Кому разрешат повторно использовать материнский капитал
37265
122 смерти за сутки: коронавирус в России
32957
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
31286
“Отъелся на крымских деликатесах”: новосибирский певец Митя Фомин пожаловался на лишний вес
29733
Первый снег выпал в Кузбассе
29385
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
27758
Новосибирцев взволновала загадочная гибель нескольких коров