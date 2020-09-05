Поножовщина на рынке Самары: женщина убила одного и ранила другого мужчину

Фотографии с сайтов pexels.com и sova.info

Сегодня на рынке Самары женщина напала на мужчин с ножом; один убит, другой находится в больнице.

Сегодня на рынке в Самаре женщина убила одного мужчину и ранила другого, сообщает "Сова Инфо". Пострадавший находится в больнице.

Убийство произошло в посёлке Зубчаниновка. По предварительным данным регионального СУ СК, на продуктовой базе женщина набросилась с ножом на людей. Её жертвами оказались двое мужчин: 64-летний скончался на месте от травм, 40-летнего доставили в больницу.

Нападавшую задержали, в настоящий момент устанавливается мотив преступления. Однако, по информации источника в оперативных структурах, женщина страдала психическим заболеванием.

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