Пособие 3000 рублей: кто получит деньги в сентябре

Фото с сайта pixabay.com

Пособие на несовершеннолетних детей смогут получить безработные родители; на каждого ребёнка будет выплачено 3 000 рублей.

Родители, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, продолжат получать пособие 3000 рублей на ребёнка в сентябре. Для этого им нужно стоять на бирже труда. Постановление, которое продлило выплаты, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Деньги сможет получить только один родитель ребёнка. Для этого нужно встать на учёт в центре занятости. Пособие выплачивается на каждого ребёнка в семье.

Государство выделило 8,5 млрд рублей на новые выплаты. Деньги помогут 2,8 миллионам граждан, официально признанным безработными.

Напомним, пособие по безработице в сентябре стало меньше. Однако некоторые продолжат получать выплаты в повышенном размере и осенью.