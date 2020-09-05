Пособие по безработице: кто сможет получить 12 130 рублей в сентябре

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Россияне, которые потеряли работу в период коронавируса, в сентябре продолжат получать пособие в максимальном размере; в размере 12 130 рублей пособие будут перечислять не всем безработным.

В сентябре минимальный размер пособия по безработице вернулся к докарантинной сумме. Таким образом, россияне вместо 4 500 рублей стали получать 1 500 рублей. Но для некоторых категорий россиян продолжат выплачивать пособие в максимальном размере – 12 130 рублей.

До 1 октября такую меру поддержки будут получать следующие категории россиян:

- ИП, закрывшиеся после 1 марта 2020 года. В течение трёх месяцев предприниматели могут получать пособие в размере 12 130 рублей.

- Уволенные после 1 марта 2020 года будут получать пособие 12 130 рублей также до 1 октября. При этом стаж и зарплата не имеют значения.

Вставшие на учёт в центр занятости до 1 марта, шесть месяцев которых истекли после этой даты, с 13 июня получали автоматическое продление выплат ещё на три месяца. Крайний срок получения повышенного пособия – 1 октября.

Напомним, размер выплат вернулся к докоронавирусным рамкам: минимум 1 500 рублей, максимум 8 000 рублей. Однако безработные семьи продолжат получать выплаты на детей. О продлении выплат пособия в размере 3000 рублей подписал постановление Мишустин.