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Потерялся два дня назад: грибник найден мёртвым в лесу под Новосибирском

вчера 22:16

Фото сообщества «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте» и из открытых источников

Василий Родионов ушёл из дома за грибами 9 сентября; сегодня спасатели нашли мужчину, он был уже мёртв.

Сегодня спасатели отряда «Лиза Алерт» нашли в Кудряшовском бору пропавшего два дня назад грибника. Мужчина погиб.

Василий Родионов ушёл из дома за грибами 9 сентября и перестал выходить на связь. 71-летний мужчина заблудился. Спасатели искали его два дня и сегодня обнаружили мёртвым в Кудряшовском бору.

Спасатели напоминают о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности при выезде в лес.

Перед тем, как идти в лес, важно сообщить родным о своём маршруте. В незнакомом лесу следует двигаться по карте или схеме, используя компас, а также обращая внимание на хорошо видимые ориентиры или просеки.

С собой в лес необходимо всегда брать нож, спички в сухой коробке и часы.

Важно также одеваться в яркую одежду, поскольку человека в камуфляже трудно заметить даже с расстояния трёх метров.

Не стоит удаляться от знакомого маршрута или пытаться сократить путь по незнакомой местности, особенно по болоту.

Напомним, 2 сентября спасатели нашли в лесу под Новосибирском ещё одного грибника в тяжёлом состоянии.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Новосибирская область
спасатели
найден
погиб
грибники

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