Приметы о скорой смерти человека

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Приметы, которые подскажут о скорой смерти человека; больной уходит в затяжной сон, с глаз подтекают слёзы, покойники зовут за собой.

Людям во все времена всегда было свойственно интересоваться тайными знаками своей судьбы и стараться предугадать грядущие события. Особенно человека интересует, когда он покинет этот бренный мир. Мы собрали некоторые приметы, указывающие на то, что смерть уже на пороге.

Давно замечено, если болеющий человек делает странные движения руками, словно отмахивается от невидимой паутины, этот знак явно указывает на то, что смерть близка.

Зачастую умирающие начинают рассказывать о том, что к ним приходят умершие люди: близкие, знакомые, родственники. В предсмертной агонии человек может называть их имена, разговаривать с ними. Покойники зовут за собой.

Некоторые умирающие начинают будто куда-то собираться, рассуждают о предстоящем пути, говорят, что им нужно ехать или идти. Накануне смерти у многих улучшается самочувствие и аппетит. Умирающий просит еды, с удовольствием вкушает пищу. В основном это даровано тем, кто покаялся и причастился.

Умирающий человек меняется внешне — утончается нос, кожа на лице сильно натягивается. Глазницы западают. И даже мочки ушей меняют привычную форму. Лицо приобретает свинцово-серый цвет, а взгляд становится более мутный, руки и ноги уходящего из жизни человека становятся ледяными. Больной уходит в затяжной сон, с глаз подтекают слёзы.

Приведём еще часто встречаемые приметы, которые могут стать предвестниками скорой смерти:

Если падает икона в комнате с больным — к скорой кончине.

Если больной начинает видеть, будто кто-то стучится в дом, это явный признак того, что человек готовится к смерти.

Если падают или тухнут свечки на причастии больного, это и есть предупреждение о скорой кончине.

Если поздно осенью в саду зацветает дерево или не в свой срок — комнатный цветок, то в этом доме скоро будет гроб.

Если в доме ни с того ни с сего завелись мухи, даже среди зимы, это указывает на скорого покойника в доме.

Если собака не доедает еду за больным, то этот человек близок к смерти.

Стрелки на домашних и наручных часах останавливаются перед кончиной своего хозяина.

Видеть во сне выпавшие зубы с кровью — к смерти близкого родственника.

Увидеть во сне дом без крыши — к скорой кончине хозяина

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