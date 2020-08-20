Проект реконструкции Заельцовского парка представили в Новосибирске

Фотографии с сайта green.novo-sibirsk.ru

Благоустройство парка планируют начать в 2021 году; концепцию развития представили сегодня мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

Сегодня мэру Новосибирска Анатолию Локтю представили концепцию развития территории Заельцовского парка. В разработанном плане предлагается создание раздельных дорожек для пешеходов и велосипедистов, а также дополнительные детские площадки при условии сохранения каждого дерева.

«Основное условие – чтобы благоустройство не нанесло ущерба природе, чтобы не уменьшалась зелёная площадь, не вырубались деревья. Ведь Заельцовский бор – это лёгкие нашего города, поэтому их надо беречь. Представленный проект спланирован с учётом каждого дерева, каждого кустарника, новые дорожки будут проложены в обход имеющихся деревьев», – высказал своё мнение о представленном проекте на выездном совещании Анатолий Локоть.

Он также подчеркнул, что в основе концепции благоустройства Заельцовского парка лежит идея разделения пешеходной, велосипедной и детских игровых зон, что сделает пребывание в парке комфортным и безопасным для всех групп населения.

Как пояснил глава города, благоустройство Заельцовского парка проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Чтобы начать работы в следующем году, необходимо провести все конкурсные процедуры до ноября.

«Мы разработали проектно-сметную документацию, сейчас объявляем конкурс. Все необходимые условия для включения в федеральный проект выполнены, поэтому есть уверенность, что мы в эту программу попадём и получим финансирование на следующий год», – отметил мэр.

Площадь ПКиО «Заельцовский» – 38,8 га. Благоустройство предусматривает создание дополнительных дорожек для велосипедистов, пешеходов, для занятий скандинавской ходьбой, а также обустройство экотропы.

Центральную аллею планируется разделить на зоны: вымощенную плиткой – для пешеходов и асфальтированную – для отдыхающих на роликах или самокатах.

В парке появятся три новые детские площадки, будут обновлены существующие событийные площадки, спортивные игровые зоны, парковая мебель и малые архитектурные формы, обустроена новая система освещения.

На реализацию проекта отводится один летний сезон, приступить к работам планируют весной 2021 года. Их стоимость по проектно-сметной документации составляет 174,5 миллионов рублей.

Стоит отметить, что парк стал лидером Заельцовского района по итогам голосования за территорию, нуждающуюся в благоустройстве. Дизайн-проект выполнила в 2019 году архитектурная мастерская «Адаптик-А», он был представлен для обсуждения горожанам и общественной комиссии по реализации муниципальной программы.

Напомним, 20 августа стала известна сумма инвестиций в облагораживание сквера в Первомайском районе Новосибирска.