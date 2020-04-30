Прощайте, «звёздочки», варикоз и риск тромбоза: избавиться от них можно с помощью лазера за 7000 рублей

Зарема Вахитовна Ибрагимова, сердечно-сосудистый хирург первой категории / Фото предоставлено Клиникой Пасман

В спецпредложение входит консультация хирурга и терапевта, ЭКГ, УЗИ, анализы и бесплатная операция лазером.

Варикозная болезнь — проблема не только эстетическая. Тяжесть, зуд, отёки и дискомфорт в ногах по вечерам — тоже ерунда в сравнении с возможными осложнениями в виде тромбоза, тромбоэмболии и инфаркта лёгкого, которые в лучшем случае заканчиваются инвалидностью.

Для пациентов с варикозной болезнью в «Клинике Пасман» разработано специальное предложение: лечение лазером за 7000 рублей.

В него входит:

консультация сердечно-сосудистого хирурга и терапевта;

ЭКГ с расшифровкой;

УЗИ сосудов ног;

анализы;

бесплатная операция лазером — без разрезов, без наркоза, без боли. Это современная малоинвазивная операция «одного дня»: в тот же день пациент может вернуться домой, а на следующий — выйти на работу и вести привычный образ жизни.

Ведет пациента — консультирует, направляет на обследование и оперирует — опытный доктор сердечно-сосудистый хирург Зарема Вахитовна Ибрагимова.

Нужна операция или нет, после диагностики определит хирург, а сама диагностика рекомендуется:

если у человека есть сосудистые «звёздочки», сеточки, расширенные вены;

если тревожит тяжесть, зуд, отёки в ногах вечером, после работы, которые проходят к утру;

при беременности: связанные с ней увеличение веса и нагрузки на ноги нередко приводят к тромбозам;

при приеме гормональных препаратов (противозачаточных и не только — применяемых при самых разных проблемах со здоровьем). Гормоны воздействуют на гемостаз (свертываемость крови), применяя их, пациент автоматически попадает в группу риска на возникновение тромбоза;

если есть наследственность: у мамы, папы, дедушки, бабушки был варикоз, дедушка умер от инфаркта легкого и т. д. — слабость сосудистой стенки передается по наследству;

если работа связана с длительным (более 6 часов) пребыванием в положении сидя или стоя: бухгалтеры, учителя, врачи и т. д.

— Перечисленные признаки говорят о том, что человек находится в группе риска и ему рекомендуется раз в год показываться сосудистому хирургу или флебологу, потому что варикозная болезнь может протекать незаметно, — говорит Зарема Вахитовна Ибрагимова. — Мы можем видеть лишь сосудистую сеточку или «звездочку» и не придавать этому значения, не догадываясь, что внутри сами вены расширены. Чтобы это исключить или, напротив, выявить, необходимо обратиться к доктору и, если он посчитает нужным, сделать УЗИ.

Записаться на консультацию к сердечно-сосудистому хирургу можно по телефону 8 (383) 284–10–91.

«Клиника Пасман»:

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ул. Карамзина, 92,

ул. Блюхера, 71/1,

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тел. +7 (383) 284–10–91

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