Прощайте, «звёздочки», варикоз и риск тромбоза: избавиться от них можно с помощью лазера за 7000 рублей
Зарема Вахитовна Ибрагимова, сердечно-сосудистый хирург первой категории / Фото предоставлено Клиникой Пасман
В спецпредложение входит консультация хирурга и терапевта, ЭКГ, УЗИ, анализы и бесплатная операция лазером.
Варикозная болезнь — проблема не только эстетическая. Тяжесть, зуд, отёки и дискомфорт в ногах по вечерам — тоже ерунда в сравнении с возможными осложнениями в виде тромбоза, тромбоэмболии и инфаркта лёгкого, которые в лучшем случае заканчиваются инвалидностью.
Для пациентов с варикозной болезнью в «Клинике Пасман» разработано специальное предложение: лечение лазером за 7000 рублей.
В него входит:
Ведет пациента — консультирует, направляет на обследование и оперирует — опытный доктор сердечно-сосудистый хирург Зарема Вахитовна Ибрагимова.
Нужна операция или нет, после диагностики определит хирург, а сама диагностика рекомендуется:
— Перечисленные признаки говорят о том, что человек находится в группе риска и ему рекомендуется раз в год показываться сосудистому хирургу или флебологу, потому что варикозная болезнь может протекать незаметно, — говорит Зарема Вахитовна Ибрагимова. — Мы можем видеть лишь сосудистую сеточку или «звездочку» и не придавать этому значения, не догадываясь, что внутри сами вены расширены. Чтобы это исключить или, напротив, выявить, необходимо обратиться к доктору и, если он посчитает нужным, сделать УЗИ.
Записаться на консультацию к сердечно-сосудистому хирургу можно по телефону 8 (383) 284–10–91.
«Клиника Пасман»:
г. Новосибирск
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ул. Блюхера, 71/1,
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тел. +7 (383) 284–10–91
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