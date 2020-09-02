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Расписание ряда новосибирских пригородных поездов изменится c 16 сентября

сегодня 14:33

Фото pixabay.com

Расписание пригородных поездов, курсирующих в Новосибирской области, изменится 16 – 23 сентября; это связано с проведением плановых ремонтных работ на пути.

Корректировка во времени следования составит до 34 минут. Изменения коснутся 8 пригородных поездов, курсирующих по маршрутам Коченёво – Новосибирск, Барабинск – Татарская, Татарская – Колония.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на официальном сайте компании, по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00), а также на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги.

Напомним, в начале сентября в Новосибирской области начали отменять летние электрички.

Автор:
Олеся Сметанникова

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