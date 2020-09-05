Рейтинг убийц и маньяков по знаку зодиака

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По статистике большинство преступлений совершают люди определенных знаков зодиака; проверь, входишь ли ты в этот список.

Определенные черты характера дают человеку склонность к жестокости. Безусловно, многим удается это контролировать. Вот список тех людей, кто не смог противиться силе звезд.

7. Весы

Крайне странно понимать, что один из самых спокойных и рассудительных знаков зодиака может оказаться в этом списке. Созвездие Весов породило сотни психопатов. Например, такой знак зодиака был у Чикатило, который убил как минимум 56 человек.

Вероятно, это связано с нестабильной натурой людей этого знака – они все немного биполярны, их настроение меняется непредсказуемо.

6. Близнецы

На шестое место встали миролюбивые и добрые Близнецы. Как ни странно, среди приговоренных к смертной казни убийц этот знак зодиака занимает первое место.

Самый известный убийца-Близнецы – это Джеффри Дамер, «Палач Дамер», который ел своих жертв. Он предпочитал убивать молодых парней и мужчин.

Люди, рожденные под знаком Близнецов, даже больше Весов подвержены быстрым перепадам настроения, и зачастую могут быть непредсказуемы даже для самих себя.

5. Рак

Среди представителей этого знака зодиака много мстительных и злопамятных людей. Им очень важно одобрение общества. Наиболее известна Дженис Джонс – американская медсестра, убивавшая детей, за которыми она присматривала.

Чтобы получить премию за удачное лечение, она вводила детям специальные инъекции, которые вызывали у них приступы, а потом Дженин «лечила» их.

Раки думают холодной головой, планируют свои преступления с тщательностью и осторожностью. Их убийства отличаются особой жестокостью.

4. Телец

Тельцы склонны копить негативные эмоции в себе и ждать «последней капли», когда они просто-напросто взорвутся на пустом месте. Первым официально зарегистрированным в США серийным убийцей был именно Телец – Г. Холмс, которому приписывают лишение до 350 человеческих жизней.

Однажды решившись на убийство, Телец больше не отступится от своей цели и исполнит задуманное, даже если придется пытаться снова и снова, постоянно меняя и совершенствуя план.

3. Дева

Девы больше склонны к мошенничествам, чем к убийствам, но если уж убивают – то делают все с маниакальной аккуратностью.

Например, известный маньяк Родни Алькала родился под созвездием Девы, и у него на счету множество изнасилований женщин.

Девы просчитывают каждый свой шаг вплоть до мельчайших деталей, они отличаются особенной педантичностью и попытками довести любую мелочь до идеала. Убийц-Дев очень сложно выследить и поймать.

2. Лев

Серебро в рейтинге убийц забирает Лев. Под этим знаком родилась Майра Хиндли, она вместе со своим супругом совершила серию «убийств на болотах». Они похитили и зверски убили пятерых детей.

Конечно же, высокая доля Львов среди убийц объясняется агрессивностью, присущей этому знаку. Они жестоки, вспыльчивы, могут довести человека до слез резким словом. Они также привыкли действовать на широкую ногу, так что их преступления отличаются масштабностью. Это объясняет тот факт, что многие террористы – Львы.

1. Скорпион

Наконец, возглавляет список самых опасных знаков зодиака ядовитый Скорпион. Он строит поистине гениальные, хитроумные, но порой ужасающие планы. Леонард Лейк – известный американский серийный убийца, которого так и не смогли усадить за решетку, потому что в последний момент он выпил цианид и умер. Его мрачные преступления раскрыли только после смерти самого Леонарда.

Убийцы-Скорпионы – самые опасные маньяки и убийцы. Они подлые, хитрые, изворотливые и очень жестокие. Существует большая вероятность, что множество страшных нераскрытых преступлений совершили именно Скорпионы.

Напомним, каким знакам зодиака удобнее находиться в одиночестве.