Роспотребнадзор проверил школьные столовые в Новосибирске

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Специалисты Роспотребнадзора проверили, как в школах региона организовано питание учащихся; горячими обедами обеспечено 100 % младшеклассников.

Горячими обедами в Новосибирской области обеспечены 100 % учащихся младших классов. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре по итогам выездной проверки школ.

«Охват горячим питанием учащихся 1-4-х классов составил 100 %, из них: завтракают 26,2 % обучающихся, обедают 24 %, завтракают и обедают 49,8 % обучающихся», — сказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что для безопасности детей во всех школах действуют плавающие графики питания и графики перемен. Кроме того, введены третьи перемены для питания продолжительностью не менее 20 минут.

«Отпуск горячего питания обучающимся организован по классам на переменах в соответствии с режимом учебных занятий. Накрытие столов с учётом профилактики COVID-19 осуществляется предварительно. Рассадка детей в обеденном зале осуществляется раздельно по классам», — объяснили в ведомстве.

Во всех столовых имеются раковины для мытья рук, полотенца и антисептики.

Напомним, ранее власти рассказали, какие блюда должны входить в состав бесплатного обеда школьника.