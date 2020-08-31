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Россиянин-садист избил собаку молотком до полусмерти и выбросил в мусорный бак

сегодня 17:18

Фото «Группа Михалыча и животных, попавших в беду» в соцсети «ВКонтакте»

В Петербурге садист избил собаку молотком и выбросил её мусорный бак; еле живое животное спасали всем миром.

В Санкт-Петербурге неравнодушные горожане спасли собаку, которую до полусмерти искалечил неизвестный живодёр. Избитое домашнее животное нашли в мусорном баке с черепно-мозговой травмой.

Как пишут «Невские новости», садист надел на неё плотный намордник и несколько раз ударил животное молотком по голове — на это указывали характерные повреждения. После этого злоумышленник избавился от собаки, как от мусора. Возможно, он был уверен, что убил её.

Но животное после такого издевательства каким-то чудом продолжало жить. Когда измученную собаку нашли в мусорном баке на улице Правды, она почти не дышала.

Животному сделали операцию на деньги, которые собрали горожане. Сейчас хвостатый пациент находится в коме. Сможет ли она оправиться от такого жестокого обращения, пока неизвестно. Зоозащитники уже заинтересовались произошедшим и намерены найти живодёра.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина зверски избил собаку в лифте и наступил ей на голову.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

собака
живодёры

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