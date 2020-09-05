«Сибирь» – «Кульлунь Ред Стар»: дата и время матча, где смотреть трансляцию

Фото пресс-центра ХК «Сибирь»

Новосибирская хоккейная команда сыграет с «Куньлунь РС» завтра, 12 сентября; игроки встретятся на льду ЛДС «Сибирь» в 17:30 по новосибирскому времени.

«Сибирь» сыграет с «Кунлунь Ред Стар» уже завтра, 12 сентября. Старт прямой трансляции запланирован на 17:30 на телеканалах ОТС и КХЛ HD. Команды встретятся на льду в Новосибирске.

Предыдущие четыре игры «Сибирь» проиграла. Все матчи закончились с минимальным перевесом соперников. Если первые три неудачные матча игроки катали не дома, то предыдущая игра с ЦСКА прошла на новосибирской арене. Но и это не помогло сибирякам прервать серию поражений.

У пекинского клуба игра с начала сезона тоже не задалась. В предыдущем матче с перевесом в одну шайбу «Куньлунь РС» переиграл «Барыс», а матч с «Автомобилистом» 8 сентября закончился для китайцев разгромом 7:0.

Пока сезон складывается так, что 12 сентября в Новосибирске встретятся два аутсайдера: «Сибирь» с одним очком после четырёх матчей и «Куньлунь РС», так и не набравший ни одного балла.

Противостояние уж точно будет интересным. Обе команды провалили старт сезона и сделают всё, чтобы реабилитироваться. И для «Сибири», и для «Куньлунь Ред Стар» этот матч – отличная возможность вернуться в гонку.

Напомним, «Сибирь» проиграла ЦСКА по итогам серии буллитов.