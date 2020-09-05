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Солистку «Винтажа» Анну Плетнёву изнасиловала девушка

вчера 21:31

Фото Instagram

Анна Плетнёва рассказала, что была изнасилования девушкой; певица призналась, что не может теперь и дня прожить без спиртного.

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва призналась, что в студенческие годы стала жертвой сексуального насилия со стороны однокурсницы. Инцидент произошёл во время учёбы Плетнёвой в Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

По её словам, она на тот момент даже не была знакома с насильницей и в первые мгновения толком не поняла, что происходит.

"Просыпаюсь среди ночи от того, что на мне лежит голая девушка. Можно сказать, она меня изнасиловала. От шока закричала, разбудив всю общагу, — рассказала Плетнёва в интервью Вячеславу Манучарову для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Что касается её собственных пристрастий, По словам 43-летней певицы, с тех пор ей главное пристрастие — алкоголь. Именно спиртное помогает ей чувствовать себя в приподнятом расположении духа практически в режиме нон-стоп. Артистка уверена, что не смогла бы посещать различные премии и церемонии без «подбухивания».

Напомним, на Avito трусы Киркорова продают за полмиллиона рублей, как уверяет продавец, нижнее белье в отличном состоянии, хоть и «поношено».

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

0

Теги

изнасилование
Анна плетнёва

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