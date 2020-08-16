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Стало ясно, чем заменить вызывающие стресс продукты

вчера 23:35

Фото pixabay.com

Стресс возникает по многим причинам, одна из которых – употребление «не тех» продуктов; нужно исключить их из рациона.

Один из факторов, вызывающих упадок настроения, являются скачки сахара в крови. Составлен список продуктов, вызывающих стресс и найдена им замена, сообщает MSN.

Например, стоит употреблять вместо белого хлеба овсяные хлопья, клетчатка в которых нивелирует резкие скачки глюкозы. Важно качество употребляемого мяса, в частности, мясопродукты содержат консерванты, вызывающие при накоплении перепады настроения. Поэтому колбасу, сосиски и иную продукцию мясопереработки лучше заменить на рыбу, особенно – лососёвые породы. Содержащийся в них жир омега-три снижает тревожность.

Орехами лучше заменить батончики. В орехах много полезного, особенно – витамины группы В, которых не хватает при стрессе.

Если уж решили поднимать настроение сладостями, лучше принимать тёмный шоколад, в котором содержится порядка 70% какао.

Во время стресса лучше отказаться от алкоголя, который только усиливает сумрачное настроение. А вот травяной чай – самое то. Напиток снижает уровень кортизола, называемого гормоном стресса.

Напомним, 16 августа стало известно: зелёный чай помогает при профилактике болезней мозга.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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