Стендап-комик Юлия Ахмедова страдает психическим заболеванием

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Жанр стендапа подразумевает максимальную открытость исполнителя для зрителей; Ахмедова пошла на рассказ о самых потаённых сторонах своей жизни.

Юлия Ахмедова рассказала, что страдает биполярным расстройством и даже лежит время от времени в психиатрической лечебнице. Откровенность Юлия проявила в ток-шоу Ирины Шихман «А поговорить?» на YouTube. Кроме этого, Ахмедова рассказала о том, как её воспитывали в семье, где отец — азербайджанец; о проблемах современных горожан. Посетовала Юлия и на то, что, оказывается, звание «настоящей феминистки» ещё нужно заслужить, причём, непонятно, кто его присваивает. Не стала скрывать Ахмедова своё одиночество и личную неустроенность, но опровергла слухи о романе с Русланом Белым, руководителем проекта «Открытый микрофон» и тоже стендап – комиком.

Биполярное расстройство и связанные с ним эмоциональные качели заставляют Ахмедову задумываться о своём будущем, в частности – в плане рождения ребёнка.

Напомним, 8 сентября Ольга Бузова выступила против дискриминации ребёнка – инвалида из Красноярска.