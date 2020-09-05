Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет
ВЫБОРЫ - 2020

Лента новостей

Стендап-комик Юлия Ахмедова страдает психическим заболеванием

вчера 22:17

Фото Instagram

Жанр стендапа подразумевает максимальную открытость исполнителя для зрителей; Ахмедова пошла на рассказ о самых потаённых сторонах своей жизни.

Юлия Ахмедова рассказала, что страдает биполярным расстройством и даже лежит время от времени в психиатрической лечебнице. Откровенность Юлия проявила в ток-шоу Ирины Шихман «А поговорить?» на YouTube. Кроме этого, Ахмедова рассказала о том, как её воспитывали в семье, где отец — азербайджанец; о проблемах современных горожан. Посетовала Юлия и на то, что, оказывается, звание «настоящей феминистки» ещё нужно заслужить, причём, непонятно, кто его присваивает. Не стала скрывать Ахмедова своё одиночество и личную неустроенность, но опровергла слухи о романе с Русланом Белым, руководителем проекта «Открытый микрофон» и тоже стендап – комиком.

Биполярное расстройство и связанные с ним эмоциональные качели заставляют Ахмедову задумываться о своём будущем, в частности – в плане рождения ребёнка.

Напомним, 8 сентября Ольга Бузова выступила против дискриминации ребёнка – инвалида из Красноярска.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

Шоубизнес
болезнь

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

101114
Кому разрешат повторно использовать материнский капитал
37265
122 смерти за сутки: коронавирус в России
32957
Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 7 сентября
31286
“Отъелся на крымских деликатесах”: новосибирский певец Митя Фомин пожаловался на лишний вес
29733
Первый снег выпал в Кузбассе
29385
Новое пособие для безработных: в Совфеде назвали условия для получения выплат
27758
Новосибирцев взволновала загадочная гибель нескольких коров