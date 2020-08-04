Telegram-аккаунты красноярских медиаменеджеров подверглись жёсткой атаке хакеров

Фотографии с сайтов pixabay.com и prmira.ru

Аккаунты красноярских медиаменеджеров в Telegram пытались взломать; хакеры искали автора анонимного канала.

Telegram-аккаунты красноярских медиаменеджеров прошлой ночью пытались взломать, чтобы найти автора анонимного канала, сообщает «Проспект Мира».

В ночь на 11 сентября неизвестные пытались получить доступ к Telegram-аккаунтам как минимум двух красноярских медиаменеджеров: PR-консультанта Василия Дамова и издателя «Проспекта Мира» Ильи Лабунского.

Атака произошла приблизительно в 2 часа ночи, попытки взлома предприняли с норвежского IP и, судя по данным сервиса DroneBL, злоумышленники пользовались VPN-сервисом.

Хакеры смогли получить доступ только к аккаунту Дамова, потому что у него отсутствовала двухфакторная аутентификация. Что именно искали злоумышленники, неизвестно.

Источники издания сообщают, что в хакерской атаке может быть замешано агентство кибербезопасности из Москвы, которому заказали поиск автора или авторов анонимного Telegram-канала «НеНАШИ».

Авторы канала занимаются критикой власти и финансово-промышленных групп Красноярского края. По мнению источника, заказчиком может являться кто-либо упоминавшийся в публикациях канала.

Напомним, 4 августа стало известно, что хакеры продают данные россиян.