Три главных долгожителя среди знаков зодиака

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Астрологи утверждают, что планета, влияющая на знак зодиака, может дать способность к долгожительству; узнай, какие три знака зодиака могут прожить больше ста лет.

Сатурн – Хронос может останавливать время. Те знаки, на которые влияет Сатурн, получают мудрость и медленное старение. Сатурн управляет пожилыми людьми, терпением и... долголетием. Есть три знака, на которые Сатурн влияет сильнее всего.

Тройку самых живучих знаков зодиака открывают Весы

Именно в Весах Сатурн раскрывает себя во всей красе. На солнечных Весов он оказывает сильнейшее влияние. В этом борющемся с предубеждениями знаке зодиака сильная планета проявляет себя гармоничнее всего. Весы могут справиться с эмоциями, часто хитрят, лгут и скрывают. Несмотря на свою воздушную стихию, Весы устойчивы, имеют практический взгляд на вещи. Наконец, долголетием они обладают из-за слияния влияния двух сильных планет. Венера – планета-управитель Весов. Она дарует Весам обворожительную красоту, здоровье и харизму, которые Сатурн, в свою очередь, сохраняет надолго. Сатурн управляет временем, это позволяет Весам надолго оставаться молодыми душой и телом.

На втором месте – неопределившийся Водолей

У Водолея две управительные планеты, поэтому этот знак такой двойственный. Главенствует над Водолеем Уран, своеобразная креативная планета, которая заставляет всеми силами стремиться к свободе и независимости. Энергии Сатурна, напротив, вполне достаточно, чтобы спустить на землю воздушного Водолея. Их жизненный путь может пойти по трём дорожкам. Они могут оказаться оторванными от реальности, но зато раскроют свой творческий потенциал и будут счастливы, но непрактичны под действием сильного Урана. А вот под тяжёлым воздействием Сатурна Водолей подавляет в себе мечты и стремления, старается жить, «как все». Самый идеальный вариант для Водолея – найти золотую середину.

Первое место занимает молодеющий Козерог

Сатурн управляет течением времени и разделением пространства, управляемые им знаки, такие как Козерог, обладают талантом буквально останавливать время. Их жизнь похожа на загадочную историю Бенджамина Баттона, Козероги будто рождаются мудрыми и сильными. Сатурн очень медленно движется по созвездию, для полного круга ему необходимо около 30 лет. За три десятка лет жизни Козерог набивает шишки, преодолевает трудные задания, которые редко даются другом знакам. Сильнейшая планета учит их терпению, мудрости и дисциплине. Однако после 30 лет жить Козерогу становится легче благодаря накопленному опыту.

Напомним, какие знаки зодиака могут остаться одни на всю жизнь.