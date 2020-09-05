ЦСКА – «Спартак» 13 сентября: время матча, где смотреть трансляцию, котировки букмекеров

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ЦСКА — «Спартак»; первое футбольное дерби в российском чемпионате-2020/21

В воскресенье, 13 сентября, в чемпионате России по футболу состоится один из самых принципиальных матчей, главное дерби Москвы между ЦСКА и «Спартаком». Игра 7-го тура Тинькофф — РПЛ пройдёт на стадионе армейцев и начнётся в 19:00 (время московское).

Перед паузой на игры сборных «Спартак» вышел на первое место в премьер-лиге, у красно-белых 14 очков в 6 матчах. У «Зенита» — 13, у «Сочи» — 12, у «Динамо» — 11. ЦСКА занимает пятое место с 10 очками — столько же у «Ростова» с «Ахматом», которых красно-синие опережают по дополнительным показателям.

Кадровых проблем у армейцев заметно больше. Помимо Дивеева, на излечении находятся Набабкин, Ахметов, Дзагоев и Фукс. В ближайшее время ожидается только возвращение Дзагоева, но дерби он всё равно пропустит. А вот у «Спартака» с этим делом всё в порядке, и команда полностью готова к дерби.

Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам: ставки на победу ЦСКА принимаются с коэффициентом 2.40, успех «Спартака» оценён в 3.10, а на ничью дают 3.46.

Зрители «Матч ТВ» в прямом эфире дерби не увидят. Видеотрансляция игры будет доступна на телеканале «Матч Премьер». Текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Спартак» проведёт «Спорт-Экспресс».

Напомним, 10 сентября «Сибирь» проиграла ЦСКА по результатам серии буллитов в четвёртом матче сезона КХЛ.