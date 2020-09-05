«Умное голосование» не поддерживает хороших депутатов»: Сергей Бойко сделал странное заявление накануне выборов

Фото и видео из Youtube-канала «Воин света»

Глава местного штаба Навального заявил, что «Умное голосование» готово поддерживать «жуликов, воров и бандитов».

Накануне выборов депутатов городского совета Новосибирска на Youtube-канале «Воин света» появилось видео встречи руководителя местного штаба Навального и главы коалиции «Новосибирск 2020» Сергея Бойко с избирателями.

В ролике, который длится 2,5 минуты, оппозиционер признаётся собеседникам, что «Умное голосование» из худших выбирает – и поддерживает наименее худших» и «не поддерживает хороших депутатов».

«То есть поддерживает и жуликов, и воров?» – интересуется у Бойко его собеседник.

«Да! Жуликов, воров и бандитов – если другой намного больший бандит! Из говна выбираем то, которое меньше воняет, — вот так, если грубо говоря», — не стесняясь в выражениях, отвечает Бойко.

Судя по контексту, последователей коалиции возмутило, что «Умное голосование» на выборах в заксобрание НСО поддержало Илью Полякова – застройщика, к которому в прошлом у обманутых дольщиков были претензии.

В ответ на это Бойко сделал ещё более странное заявление: «Есть примерно 38 кандидатов «Умного голосования» — и я вам могу сказать, что хороших людей среди них нет».

Стоит отметить, что среди поддержанных «Умным голосованием» кандидатов есть и сам Сергей Бойко.

Заявление Бойко неоднозначно восприняли его соратники по коалиции «Новосибирск 2020», рассказывают сразу несколько осведомленных о происходящем источников. По их словам, после появления ролика кандидаты альянса начали интересоваться у Бойко, кого именно он считает недостаточно хорошим человеком.