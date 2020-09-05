В России от коронавируса за сутки умерли 102 человека

Фото Сиб.фм

Суточный прирост по коронавирусу в России 11 сентября составил 5 504 новых случая; общее число инфицированных с начала пандемии превысило 1,5 млн человек.

За последние сутки в России выявлено 5 504 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 102 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 734 человека.

Суточный прирост по регионам:

🔸 Москва — 698

🔸 Санкт-Петербург — 216

🔸 Московская область — 175

🔸 Нижегородская область — 161

🔸 Ростовская область — 158

🔸 Ставропольский край — 133

🔸 Свердловская область — 133

🔸 Воронежская область — 111

🔸 Ульяновская область — 109

🔸 Самарская область — 107

🔸 Республика Калмыкия — 103

🔸 Красноярский край — 102

🔸 Саратовская область — 101

🔸 Волгоградская область — 96

🔸 Оренбургская область — 95

🔸 Кемеровская область — 95

🔸 Пензенская область — 92

🔸 Краснодарский край — 88

🔸 Архангельская область — 83

🔸 Республика Дагестан — 82

🔸 Ханты-Мансийский АО — 80

🔸 Хабаровский край — 77

🔸 Иркутская область — 73

🔸 Приморский край — 68

🔸 Мурманская область — 67

🔸 Республика Саха (Якутия) — 67

🔸 Республика Крым — 67

🔸 Челябинская область — 66

🔸 Кировская область — 65

🔸 Удмуртская Республика — 64

🔸 Алтайский край — 63

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 62

🔸 Томская область — 61

🔸 Пермский край — 57

🔸 Астраханская область — 53

🔸 Тюменская область — 53

🔸 Новосибирская область — 53

🔸 Омская область — 51

🔸 Орловская область — 50

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 50

🔸 Ярославская область — 49

🔸 Забайкальский край — 48

🔸 Белгородская область — 46

🔸 Республика Коми — 44

🔸 Республика Бурятия — 43

🔸 Ивановская область — 42

🔸 Костромская область — 41

🔸 Вологодская область — 40

🔸 Сахалинская область — 39

🔸 Брянская область — 38

🔸 Курская область — 38

🔸 Республика Ингушетия — 37

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 37

🔸 Ленинградская область — 36

🔸 Республика Хакасия — 34

🔸 Владимирская область — 33

🔸 Липецкая область — 33

🔸 Калужская область — 32

🔸 Республика Мордовия — 32

🔸 Рязанская область — 31

🔸 Республика Алтай — 31

🔸 Амурская область — 31

🔸 Магаданская область — 31

🔸 Калининградская область — 30

🔸 Республика Башкортостан — 30

🔸 Камчатский край — 30

🔸 Новгородская область — 29

🔸 Курганская область — 29

🔸 Республика Карелия — 28

🔸 Республика Северная Осетия — 28

🔸 Тамбовская область — 27

🔸 Тульская область — 27

🔸 Республика Татарстан — 26

🔸 Чувашская Республика — 26

🔸 Республика Тыва — 24

🔸 Республика Адыгея — 22

🔸 Тверская область — 21

🔸 Псковская область — 18

🔸 Республика Марий Эл — 17

🔸 Севастополь — 16

🔸 Смоленская область — 10

🔸 Чеченская Республика — 6

🔸 Еврейская АО — 5

🔸 Ненецкий АО — 2

🔸 Чукотский АО — 2

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 051 874 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человек.