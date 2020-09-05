В России от коронавируса за сутки умерли 102 человека
Фото Сиб.фм
Суточный прирост по коронавирусу в России 11 сентября составил 5 504 новых случая; общее число инфицированных с начала пандемии превысило 1,5 млн человек.
За последние сутки в России выявлено 5 504 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 22,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 102 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 734 человека.
Суточный прирост по регионам:
🔸 Москва — 698
🔸 Санкт-Петербург — 216
🔸 Московская область — 175
🔸 Нижегородская область — 161
🔸 Ростовская область — 158
🔸 Ставропольский край — 133
🔸 Свердловская область — 133
🔸 Воронежская область — 111
🔸 Ульяновская область — 109
🔸 Самарская область — 107
🔸 Республика Калмыкия — 103
🔸 Красноярский край — 102
🔸 Саратовская область — 101
🔸 Волгоградская область — 96
🔸 Оренбургская область — 95
🔸 Кемеровская область — 95
🔸 Пензенская область — 92
🔸 Краснодарский край — 88
🔸 Архангельская область — 83
🔸 Республика Дагестан — 82
🔸 Ханты-Мансийский АО — 80
🔸 Хабаровский край — 77
🔸 Иркутская область — 73
🔸 Приморский край — 68
🔸 Мурманская область — 67
🔸 Республика Саха (Якутия) — 67
🔸 Республика Крым — 67
🔸 Челябинская область — 66
🔸 Кировская область — 65
🔸 Удмуртская Республика — 64
🔸 Алтайский край — 63
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 62
🔸 Томская область — 61
🔸 Пермский край — 57
🔸 Астраханская область — 53
🔸 Тюменская область — 53
🔸 Новосибирская область — 53
🔸 Омская область — 51
🔸 Орловская область — 50
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 50
🔸 Ярославская область — 49
🔸 Забайкальский край — 48
🔸 Белгородская область — 46
🔸 Республика Коми — 44
🔸 Республика Бурятия — 43
🔸 Ивановская область — 42
🔸 Костромская область — 41
🔸 Вологодская область — 40
🔸 Сахалинская область — 39
🔸 Брянская область — 38
🔸 Курская область — 38
🔸 Республика Ингушетия — 37
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 37
🔸 Ленинградская область — 36
🔸 Республика Хакасия — 34
🔸 Владимирская область — 33
🔸 Липецкая область — 33
🔸 Калужская область — 32
🔸 Республика Мордовия — 32
🔸 Рязанская область — 31
🔸 Республика Алтай — 31
🔸 Амурская область — 31
🔸 Магаданская область — 31
🔸 Калининградская область — 30
🔸 Республика Башкортостан — 30
🔸 Камчатский край — 30
🔸 Новгородская область — 29
🔸 Курганская область — 29
🔸 Республика Карелия — 28
🔸 Республика Северная Осетия — 28
🔸 Тамбовская область — 27
🔸 Тульская область — 27
🔸 Республика Татарстан — 26
🔸 Чувашская Республика — 26
🔸 Республика Тыва — 24
🔸 Республика Адыгея — 22
🔸 Тверская область — 21
🔸 Псковская область — 18
🔸 Республика Марий Эл — 17
🔸 Севастополь — 16
🔸 Смоленская область — 10
🔸 Чеченская Республика — 6
🔸 Еврейская АО — 5
🔸 Ненецкий АО — 2
🔸 Чукотский АО — 2
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 051 874 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 18 365 летальных исходов, выздоровело 868 107 человек.
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