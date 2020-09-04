В российских магазинах появятся двойные ценники

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В российских магазинах могут появиться двойные ценники; Минпромторг ударит ретейлеров по рукам и не даст вводить покупателей в заблуждение.

Двойные ценники предложили ввести в российских магазинах. С такой инициативой Союз потребителей России обратился в Минпромторг. На них будут указывать не только стоимость товара, но и вес или объём продукта. Это поможет потребителям сравнивать стоимость товаров, не прибегая к математическим расчётам.

«Стоимость товара на полке нередко сохраняется за счёт уменьшения его количества в упаковке, а новый ценник помог бы потребителю сразу увидеть попытку ввести его в заблуждение», — цитируют «Известия» президента Союза потребителей России Петра Шелища.

По его словам, производители больше не смогут хитрить и менять объёмы продуктов в упаковках. Например, наливать в одну бутылку 900 миллилитров молока, а не литр.

Как отмечают эксперты, практика указания на этикетке двойной цены давно существует в Европе. Пункт о двойных ценниках предлагается добавить в проект новых правил розничной торговли. Документ проходит общественные слушания.

Как считает замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, эта инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией.

«Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», — отметил он.

Напомним, к осени в России рекордно взлетели цены на овсянку из-за засухи в Новосибирской области и на Алтае.